Zürich - Als eines der grössten Versicherungsunternehmen der Schweiz spielt die Allianz Suisse eine wichtige Rolle als ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Gestalter. Dies spiegelt sich auch in der Kapitalanlage wider: Als Teil der Allianz Gruppe nimmt die Allianz Suisse Nachhaltigkeitskriterien künftig auch in ihre Vermögensverwaltung auf. Mit einem spezifischen Scoring zählt die Allianz zu den ersten internationalen Versicherungen, die ihr handelbares Anlagevolumen systematisch und vollständig auf Nachhaltigkeitschancen und -risiken prüfen.

Künftig wird die Allianz Suisse Nachhaltigkeit in ihrer Kapitalanlage umfassend berücksichtigen. Das Unternehmen setzt weiterhin darauf, die Prämien seiner Kunden langfristig und renditestark anzulegen und erweitert die bestehenden Auswahlkriterien nun um ökologische, soziale und ethischen Standards. Die Allianz hat dazu ein spezielles Scoring entwickelt, über das mehr als 8'000 Unternehmen und Staaten in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit bewertet werden. Grundlage ist deren ökologische Leistung (Environment = E), soziale Verantwortung (Social = S) und gute Unternehmensführung (Governance = G). So können Risiken bei einzelnen Anlageposten noch besser ausgeschlossen werden. Für ...

