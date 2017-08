Merkel verteidigt Übergangskredit für Air Berlin

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro an die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin verteidigt. Zehntausende Reisende im Stich zu lassen, "weil Benzin nicht bezahlt werden kann und die Tickets verfallen, das wäre glaube ich nicht angemessen gewesen", sagte Merkel am Mittwoch in einer im Internet übertragenen Fragerunde mit vier prominenten jungen YouTubern. Sie erwarte nicht, dass der Steuerzahler am Ende die Rettung des Unternehmens bezahlen müsse. Die Bundesregierung habe sich die Entscheidung für den Übergangskredit "sehr gut überlegt".

Kreise: Air Berlins Desaster um Flottenchaos und falsche Flugziele

BERLIN - Halbleere Flieger, ganz leere Kassen: Dass Air Berlin seit Jahren Geld verlor, lag einem Insider zufolge auch an einer verfehlten Flotten- und Streckenplanung. Nachdem der faktische Airline-Gründer Joachim Hunold im großen Stil Maschinen bei Boeing und Airbus bestellt hatte, mussten seine Nachfolger ab Hartmut Mehdorn die passenden Routen finden, auf denen sie die Jets rentabel einsetzen konnten. "Also wurden ziemlich wild neue Strecken aufgelegt und via Jubelpreise die Tickets verramscht", sagte ein Kenner des Unternehmens am Mittwoch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Air Berlin erwartet Start des Insolvenzverfahrens im November

BERLIN - Das Insolvenzverfahren für Air Berlin beginnt nach Erwartung der Airline am 1. November. Wie der neue Generalbevollmächtigte, Frank Kebekus, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte, bekommen die Beschäftigten aber im August, September und Oktober wie gewohnt ihr Gehalt. "Damit sie nicht bis zum November warten müssen, finanzieren wir das Insolvenzgeld mit einer Bank vor."

ROUNDUP: Evotec erhöht Prognose nach Aptuit-Kauf - Aktie auf Hoch seit 2001

HAMBURG - Die erfolgreiche Übernahme des US-Konkurrenten Aptuit beflügelt nicht nur die Pläne des Hamburger Biotechnologieunternehmens Evotec , sondern auch dessen Aktienkurs. Das Papier kletterte am Mittwochmorgen mit 14,91 Euro kurzzeitig auf den höchsten Stand seit 2001. Im Zusammenhang mit der Übernahme erhöhte Evotec erwartungsgemäß seine Jahresprognose.

ROUNDUP 2: Fiat Chrysler tritt BMW/Intel-Allianz für autonome Autos bei

MÜNCHEN - BMW und der US-Chiphersteller Intel haben einen großen Verbündeten bei der geplanten Entwicklung autonomer Autos gefunden: Der italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler will der vor einem Jahr bekannt gegebenen Kooperation beitreten, wie BMW am Mittwoch in München berichtete. Dazu haben die beteiligten Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist die Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für autonome Fahrzeuge.

ROUNDUP: Umweltministerium erwartet europäische E-Auto-Quote

BERLIN - Das Bundesumweltministerium erwartet im Herbst einen Vorstoß der EU für eine verbindliche Quote abgasfreier Autos auf Europas Straßen. Über die Höhe der Quote werde man noch sprechen, sagte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth am Mittwoch in Berlin. Die Autobauer selbst gingen derzeit von einem Anteil von etwa 25 Prozent bis 2025 aus. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte Anfang der Woche eine verbindliche Quote für die Zulassung von E-Autos in den EU-Ländern gefordert. Vorreiter in Sachen Elektroquote ist China, dort soll diese schon ab 2018 gelten - wogegen die Bundesregierung wegen befürchteter Nachteile für die deutsche Industrie protestiert hatte.

Dänische Unternehmensgruppe Møller-Maersk schreibt Verluste

KOPENHAGEN - Die weltgrößte Reederei Møller-Maersk ist im zweiten Quartal auch wegen eines Hackerangriffs in die roten Zahlen gerutscht. Insgesamt verzeichnete die Unternehmensgruppe einen Verlust in Höhe von 264 Millionen Dollar (226 Mio Euro). Grund dafür seien Abschreibungen im Öltanker-Geschäft, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 118 Millionen Dollar gemeldet.

ROUNDUP: Zukäufe und niedrigere Zinsen helfen Deutscher Euroshop

HAMBURG - Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr von seinen Zukäufen und niedrigeren Zinsen profitiert. Der in der Immobilienbranche wichtige operative Gewinn FFO (Funds from operations) kletterte im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 12,7 Prozent auf knapp 71 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn um 15,5 Prozent auf 56,2 Millionen Euro. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte Deutsche Euroshop.

Kreise: Easyjet hat Interesse an Air-Berlin-Teilen

LUTON/BERLIN - Der britische Billigflieger Easyjet hat Insidern zufolge Interesse an der Übernahme von Teilen der vor der Insolvenz stehenden Fluglinie Air Berlin angemeldet. Dabei gehe es den Briten um das Kurzstrecken-Geschäft der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Easyjet wollte sich nicht dazu äußern. Auch andere Medien hatten über das Interesse der Briten berichtet.

