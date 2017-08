02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: HETA ASSET RESOLUTION AG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Klagenfurt am Wörthersee (pta027/16.08.2017/14:15) - HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, FN 108415i ("HETA"), hat mit der am 21.3.2017 veröffentlichten Insiderinformation, mit der der Wechsel aller von HETA begebenen und zum Handel im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sowie im regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassenen Schuldtitel in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse bzw. den Euro MTF Markt der Luxemburger...

