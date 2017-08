BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - In der Debatte um den Flughafen Berlin-Tegel will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sich am Mittwochabend den Fragen der Bundesländer Berlin und Brandenburg stellen. Der Minister werde persönlich zur Eigentümerversammlung kommen, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte das Ministerium offen gelassen, ob Dobrindt der persönlichen Einladung auch nachkommt oder einen Vertreter schickt.

Hintergrund der von Brandenburg initiierten Eigentümerversammlung ist das Werben Dobrindts für ein dauerhaftes Offenhalten von Tegel auch nach Inbetriebnahme des neuen Großflughafens BER in Schönefeld. Offiziell bleibt der Bund allerdings bei seiner Position, dass Tegel wie bereits Tempelhof geschlossen werden soll. Die Länder Berlin und Brandenburg sind gemeinsam mit dem Bund Eigentümer der Flughäfen. Die Genehmigung des neuen Großflughafens sieht vor, dass Tegel dann im Gegenzug geschlossen wird./rgo/DP/men

