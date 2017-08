Arbeitsplätze, Start- und Landerechte, Tochterunternehmen - die nächsten drei Monate entscheiden, was von Air Berlin übrig bleibt. Wie geht es weiter mit Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft?

Die Reißleine ist gezogen, der Insolvenzantrag gestellt und die Zukunft von Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft Air Berlin ungewisser denn je. Diese Fragen sollten in den kommenden Monate geklärt werden.

Wer hat Chancen bei der Übernahme?

In den nächsten drei Monaten greift zunächst die Bundesregierung der Fluglinie mit einem Kredit von 150 Millionen Euro unter die Arme. Vorstandschef Thomas Winkelmann verhandelt derweil mit Lufthansa und weiteren Interessenten über einen Verkauf von Teilen der Airline und ist optimistisch: "Die Zukunftsfrage von Air Berlin wird nun zügig gelöst. Wer Teile haben will, muss jetzt bieten." Die Gespräche mit möglichen Partnern seien "sehr weit gediehen".

Insbesondere die Lufthansa steht bereit um die begehrten Start-und Landerechte zu übernehmen. "Der Plan ist, die Flugziele so aufzuteilen, dass nichts übrig bleibt", sagte ein Insider. Air Berlin fliegt in erster Linie Berlin und Düsseldorf an. "Lufthansa und Easyjet ergänzen sich da da gut." Der irische Billigflieger Ryanair sieht seine Felle davon schwimmen und will das nicht einfach so hinnehmen. Ryanair hat in der Insolvenz aber noch eine Chance, denn Vorstand und Sachverwalter sind allein den Gläubigern verpflichtet. "Sie müssen dafür sorgen, dass nichts verschenkt wird." Bietet Ryanair mehr für die Rechte, wird es schwer, dagegen anzukommen.

Auch der Reisekonzern Thomas Cook interessiert sich nun für Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Thomas Cook und die Ferienflug-Tochter Condor stünden für eine "aktive Beteiligung an der Zukunft von Air Berlin bereit", sagte ein Thomas-Cook-Sprecher am Mittwoch. Air Berlin und die Tochter Niki befördern bereits einen Teil der Gäste von Thomas Cook in den Urlaub. "Thomas Cook und Condor sind bereit, eine aktive Rolle bei möglichen Auffanglösungen zu spielen", sagte der Sprecher. Diese müssten aber nachhaltig und kartellrechtlich zulässig sein.

Wie geht der Konflikt zwischen der Bundesregierung und Ryanair weiter?

Ryanair kritisierte auch die staatliche Rettungsmaßnahme scharf und reichte nach eigenen Angaben beim Bundeskartellamt und bei der EU-Wettbewerbskommission Beschwerden gegen eine mögliche Übernahme Air Berlins durch die Lufthansa ein. Die irische Fluglinie wittert einen Komplott zwischen Air Berlin, der Bundesregierung und der Lufthansa.

Auf die Vorwürfe reagiert die Bundesregierung mit Unverständnis. "Die Vorwürfe von Ryanair, es handele sich um einen inszenierten Insolvenzantrag, sind abwegig", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch. Für die gesamte Regierung sei die Erklärung des Air-Berlin-Anteilseigners Etihad am Freitagabend ...

