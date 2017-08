In Spanien droht Chaos an den Airports. Die Mitarbeiter wollen vom 15. September an für 25 Tage streiken. Bereits am Montag war das Sicherheitspersonal in Barcelona in einen unbefristeten Ausstand getreten.

