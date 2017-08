Die Stahlkonzerne wollen ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Konkurrenz aus Asien ausbauen und gleichzeitig Kunden stärker einbinden. Entwicklungszeiten und Produktionszyklen sollen stark verkürzt werden.

Die Chance kommt so schnell nicht wieder, die Perspektiven sind einfach verlockend: Ob im Handel mit Stahlträgern oder -blechen, in der Produktion, der Wartung von Anlagen oder bei der gemeinsamen Forschung mit wichtigen Kunden wie aus der Autoindustrie oder dem Maschinenbau - die Digitalisierung verschafft der Stahlindustrie ungeahnte Möglichkeiten, Abläufe zu optimieren, Material zu sparen und dadurch Kosten zu senken.

Schon jetzt investiert jedes siebte Unternehmen der Branche mehr als sechs Prozent seines Umsatzes in die digitale Transformation, in fünf Jahren wird es schon ein knappes Drittel sein. Das ergab eine Studie des Beratungsunternehmens IW Consult im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl. "Die Digitalisierung wird mit großem Druck vorangetrieben", sagte am Mittwoch der Geschäftsführer des Branchenverbandes, Martin Theuringer, in Düsseldorf. "Sie schafft neue Möglichkeiten, ...

