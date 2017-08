Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat Fahrt aufgenommen und mit dem Wachstumstempo der USA Schritt gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone nahm im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zu, auch dank den Niederlanden.

Die immer mehr in Fahrt kommende Wirtschaft der Euro-Zone hat im Frühjahr beim Wachstumstempo mit den USA Schritt gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte.

Zu Jahresbeginn war das Plus in den 19 Staaten der Währungsunion mit 0,5 Prozent noch etwas niedriger ausgefallen. Von April bis Juni war das Wachstum nun genauso kräftig wie in den USA, die sich konjunkturell bereits wesentlich früher von den Folgen der weltweiten Finanzkrise erholt haben als die Euro-Zone.

"Unterstützt von der besser laufenden Weltwirtschaft und vom Krisenmodus der EZB-Geldpolitik zieht die Wirtschaftsleistung seit einiger Zeit auch bei den Wachstumsnachzüglern im Euro-Raum an", sagte Ökonom Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe. Dazu gehört auch Italien, dessen Wirtschaft lange vor sich hin dümpelte.

