Die jüngsten großen Angriffe auf die IT-Systeme von Unternehmen haben wieder einmal gezeigt, wie verwundbar auch Kritische Infrastrukturen sind, also Einrichtungen und Anlagen, die für das Funktionieren des Gemeinwesens von hoher Bedeutung sind. Bereits 2015 - also noch vor Inkrafttreten der europäischen Netz- und Informationssicherheits-Richtlinie (NIS-Richtlinie) - schuf der deutsche Gesetzgeber darum entsprechende Regelungen, die er durch das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SIG) in das BSI-Gesetz (Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSIG) einfügte.

