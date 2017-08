Frankfurt - Die Inflationsraten bleiben voraussichtlich noch längere Zeit niedrig. Zinserhöhungen sind in der Eurozone bis auf Weiteres nicht zu erwarten. Der Deutsche Invest I Global Bonds (ISIN LU0616844923/ WKN DWS044) investiert weltweit in Anleihen guter Bonität. Seine Ausrichtung ist eher defensiv, Ertrags- und Verlustchancen deshalb begrenzt, so die Experten von DWS Investments.

