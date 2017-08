Amazon will offenbar die günstigen Konditionen am Kreditmarkt zur Finanzierung der Übernahme von Whole Foods nutzen. Laut Medienberichten will Amazon Anleihen für 16 Milliarden Dollar platzieren. Die Nachfrage sei so hoch, dass Amazon im Laufe der Platzierung sogar mit dem Zinssatz runtergehen konnte. Unterdessen kritisiert US-Präsident Donald Trump Amazon via Twitter. Erfahren Sie hier mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.