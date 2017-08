Liebe Leser,

der S&P 500 Index, stellvertretend als Benchmark für den Aktienmarkt, hatte in der vergangenen Woche die an der Performance gemessen zweitschlechteste Woche in diesem Jahr verzeichnet. Der Tagesverlust am Donnerstag betrug -1,5 %. Auf Wochenbasis lag das Minus allerdings nicht einmal über -3 %. Verantwortlich für die negative Performance wird vor allem der verbale Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump sowie Nordkorea-Diktator Kim Jong-un gemacht. Das Risiko scheint kurzfristig ... (David Iusow-Klassen)

