Die beiden deutschen Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern werden künftig eng zusammenarbeiten. Sie wollen Entwicklungsergebnisse gemeinsam nutzen und so weiterentwickelte Produkte schneller auf den Markt bringen.Die Steca Electronik GmbH und die Kostal Industrie Elektrik GmbH haben eine enge Partnerschaft vereinbart. Diese sehe die "gemeinsame Nutzung von Entwicklungsergebnissen und eine Kooperation in der Weiterentwicklung von bestehenden einphasigen und dreiphasigen Geräten, Speicherwechselrichtern sowie ergänzender Produkte" vor, teilten die Photovoltaik-Hersteller am Mittwoch mit. Steca ...

Den vollständigen Artikel lesen ...