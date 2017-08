Air Berlin hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Und während die Aktie des Konzerns nach dieser Meldung zunächst vom Handel ausgesetzt wurde, ging es für die des Konkurrenten Lufthansa deutlich ins Plus. Heute ist die Lufthansa nun unser Trading-Tipp des Tages. Erfahren Sie mehr von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.