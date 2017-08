Zürich (ots) - Schweizer Firmen machen kaum mehr Geschäfte mit

Venezuela. Die Exporte nach Venezuela sanken im zweiten Quartal auf

den tiefsten Stand seit über dreissig Jahren, wie eine Auswertung der

«Handelszeitung» zeigt. Von April bis Juni exportierten Schweizer

Firmen im Wert von 11 Millionen Franken nach Venezuela. Das

entspricht in etwa dem Niveau der Ausfuhren in die Karibikinsel

Curaçao oder in den Kosovo.



Venezuela leider unter einer politischen, wirtschaftlichen und

sozialen Krise. Präsident Nicolas Maduro hat das Land zur Diktatur

umgebaut. Das Parlament, in dem die Opposition in der Mehrheit ist,

ist entmachtet. Eine verfassungsgebende Versammlung ist nunmehr die

oberste staatliche Gewalt. Proteste gegen sein Regime lässt Maduro

gewaltsam niederschlagen. Mehr als 100 Personen sind seit April

gestorben.



Schweizer Firmen vor Ort leiden unter der Krise. Zu Spitzenzeiten

beschäftigte das Basler Pharmaunternehmen Novartis 600 Personen in

Venezuela, über 300 Personen standen im Sold von Roche. Aktuell

beschäftigen sowohl Novartis wie auch Roche rund 80 Personen, wie die

Konzerne gegenüber der «Handelszeitung» sagen.



Grösster Schweizer Arbeitgeber in Venezuela ist Nestlé. Über 3000

Venezolaner beschäftigt der Nahrungsmittelmulti. Der Konzern betreibt

fünf Fabriken im Land. Ständig droht die Verstaatlichung. «Die

Sicherheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität», sagt ein

Sprecher.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten sie unter Tel: 058 269 22 90