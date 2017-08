New York - Leichte Gewinne haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch im frühen Handel verzeichnet. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,32 Prozent höher bei 22 068,92 Punkten und versucht damit den dritten Tag in Folge, die Marke von 22 000 Punkten auch zum Sitzungsende zu überwinden. An den beiden Vortagen war er trotz mehrmaligen Überschreitens dieser viel beachteten Linie letztlich daran gescheitert.

Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,27 Prozent auf 2471,24 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,08 Prozent auf 5912,26 Punkte.

Vor der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed zwei Stunden vor Handelsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...