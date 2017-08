St. Gallen - Fussball und Autos, da schlägt mein Herz noch ziemlich deutsch, obwohl ich hierzulande schon längst Bürger bin. Gegen die Leistungen der deutschen Kicker ist so weit nichts einzuwenden, schöner fairer Sport auf hohem Niveau. Aber was die deutsche Automobilindustrie sich geleistet hat, ist Foulspiel auf niederstem Level. Die Affäre wirft ein ganz schlechtes Licht auf Deutschland, der Ruf der deutschen Massarbeit steht auf dem Spiel.

Ende Juli kam raus, dass sich die führenden deutschen Automobilhersteller bezüglich Fahrzeugentwicklung, Kosten, Zulieferer und Märkte illegal abgesprochen hatten. Mit von der Partie, VW, Audi, Mercedes, Porsche und BMW, Ford und Opel hingegen nicht. In verschiedenen Arbeitsgruppen, welche die Konzerne einrichteten, wurden Absprachen getroffen, die verhindern sollten, dass der Wettbewerb spielt. So sollen sich die Hersteller darauf geeinigt haben, bei Cabriolets die Geschwindigkeit, bei der das Dach noch fahrend geöffnet werden kann, auf 50km/h zu limitieren, aber das ist wohl längst noch nicht alles. VW und Mercedes haben jedenfalls eine Art von Selbstanzeige gemacht bzw. die Behörden informiert. Auslöser dafür war eine voran gegangene Hausdurchsuchung bei Firmen, die belastendes Material zu Tage förderte. Und seitdem laufen in Deutschland die Drähte heiss und der Wahlkampf hat richtig Zündstoff bekommen.

Die Zukunft gehört dem Diesel

Dabei hatte die Branche bis zuletzt keinen schlechten Lauf und man ist Marktführer in vielen Segmenten. VW steckt zwar immer noch im Abgassumpf, hat aber in der deutschen Bundeskanzlerin eine verlässliche Unterstützung, wenn sich jemand erdreistet, die Wolfsburger zu hart anzufassen. Den Mythos der Vorzeigebranche versuchen die Premiumhersteller mit allen möglichen neuen Modellreihen aufzupolieren. Aber genügt das oder hat die Industrie nicht etwa den Anschluss an die neusten Entwicklungen der Mobilität verpasst? Man muss sich das nochmals vor Augen halten: ...

