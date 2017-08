Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Der führende Anbieter von IT-Lösungen für die globale Luftfahrtindustrie, IBS Software, hat eine Testfabrik für Lufthansa Cargo gebaut. Damit soll sichergestellt werden, dass die gesamte Anwendungssoftware des Unternehmens ihre Zweckbestimmung und die höchsten Qualitätsstandards erfüllt, die sich Lufthansa Cargo selbst auferlegt hat.



Lufthansa Cargo, ein weltweit führendes Luftfrachtunternehmen, ist für seine hocheffizienten Prozesse, seine Zuverlässigkeit und sein hohes Serviceniveau bekannt. Mit dieser Testfabrik will sich Lufthansa Cargo die Expertise und den großen Erfahrungsschatz von IBS im Luftfrachtsektor bei Bau, Prüfung und Implementierung unternehmenskritischer Systeme für die verschiedensten Airlines und Reiseunternehmen rund um den Globus zunutze machen.



IBS ist ein strategischer IT-Partner von Lufthansa Cargo. Das Gemeinschaftsprojekt sieht vor, dass sich IBS um die gesamte Abwicklung der Testabläufe für alle Anwendungen unter der IT-Kernplattform kümmert. Auf diese Weise soll eine reibungslose Umsetzung von Produktupgrades, neuen Services und Innovationen gewährleistet werden. Bei der Testfabrik nutzt IBS auch seine Hilfstechnologien wie Test-Frameworks, bewährte Prozesse und effektive Tools, um Lufthansa Cargo Kosten- und Qualitätsvorteile zu verschaffen. Durch diesen Ansatz ist zudem eine skalierbare, flexible und kosteneffektive Bereitstellung der Testdienstleistungen sichergestellt.



Dr. Jochen Göttelmann, Chief Information Officer Lufthansa Cargo AG, sagte: "Mit der IBS Testfabrik haben wir unsere strategische Partnerschaft mit IBS gestärkt. Seit wir Produktentwicklung, Projektimplementierung und den wichtigen Aspekt der Qualitätssicherung für unsere IT-Kernplattform zusammengeführt haben, konnten wir die Komplexität aus unserer IT-Infrastruktur herausnehmen und unserer Lieferantenbeziehungen straffen. Mit IBS als zuverlässigem Partner bekommen diese unternehmenskritischen Dienstleistungen jetzt aus einer Hand, was eine reibungslose Überführung von Projekten in den operativen Betrieb gewährleistet."



"Unser Independent Verification and Validation-Team hat maßgebliche Arbeit zum IT-Programm von Lufthansa Cargo geleistet. Wir sind stolz darauf, dass wir die Erwartungen und Erfordernisse eines führenden Luftfrachtunternehmens erfüllen konnten, das für seine hohen Qualitätsstandards in der Branche bekannt ist. Unser Erfolg wurde durch die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit, Professionalität und den großen Einsatz ermöglicht, die die Teams von Lufthansa Cargo und IBS bei diesem Projekt an den Tag gelegt haben. Wir begrüßen die gestärkte Partnerschaft im Rahmen dieser Testfabrik, die Lufthansa Cargo bei der erfolgreichen Implementierung seiner IT-Strategie unterstützen wird. Wir freuen uns darauf, an der weiteren Erfolgsgeschichte von Lufthansa Cargo mitzuwirken, die in den bevorstehenden Jahren stark technologisch geprägt sein wird", sagte Akshay Shrivastava, Senior V.P. & globaler Leiter der Servicesparte von IBS.



