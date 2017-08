Zürich (ots) - Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat seit

letztem Jahr einen Fintech-Aussenposten im Silicon Valley. Nun steht

der Chef der Credit Suisse Labs fest. Es handelt sich um den

Datenspezialisten Jacob Sisk, wie die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe schreibt. Der studierte Mathematiker arbeitete

zuletzt bei der US-Kreditbank Capital One. Davor war Sisk unter

anderem für grosse Medien- und Internetkonzerne wie Yahoo, Walt

Disney oder Thomson Reuters tätig.



Sisk selber wollte sich gegenüber der «Handelszeitung» zu seiner

neuen Rolle nicht äussern. Die Pressestelle der Credit Suisse lässt

ausrichten: «Wir stehen noch am Anfang mit dem Lab und hoffen, zu

einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen liefern zu können.»

Nur so viel: Jacob Sisk sei verantwortlich dafür, «skalierbare

Lösungen für aktuelle und zukünftige technologische Herausforderungen

der Bank» zu erarbeiten. Dabei kombiniere das Lab die

«Silicon-Valley-Innovationskultur mit der globalen Finanzexpertise

der Credit Suisse».



