Berlin (ots) - Da tut sich eine Menge: neue Sendungen im rbb Fernsehen, ein neuer Auftritt on- und off-air, ein neuer Look für das gesamte Unternehmen! Von September an gerät Einiges in Bewegung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Grund genug für das erste gemeinsame Pressegespräch von rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und dem neuen rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. Beide stellen Ihnen in Wort und Bild die kommenden Veränderungen im rbb vor und begrüßen Sie dazu mit weiteren Gesprächspartnern:



Pressegespräch:



29. August 2017 11.00 Uhr Lounge "rbb ganz oben", rbb Fernsehzentrum, Masurenallee 8-14, 14. OG Zugang über den Haupteingang des Fernsehzentrums



Im Anschluss an das Pressegespräch besteht die Möglichkeit für Fotos mit Patricia Schlesinger, Jan-Schulte-Kellinghaus und dem neuen "Abendshow"-Moderationsteam Britta Steffenhagen und Marco Seiffert in der Deko der "Abendshow", die am 7. September beim rbb auf Sendung geht.



Fototermin:



29. August 2017 12.30 Uhr Studio A, rbb Fernsehzentrum, Masurenallee 8-14 Treffpunkt: Foyer Fernsehzentrum



Kolleginnen und Kollegen der Presse sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Die Plätze sind leider begrenzt. Bitte akkreditieren Sie sich bis spätestens Freitag, 21. August, 17.00 Uhr. Anmeldung und Rückfragen bitte an presseservice_termine@rbb-online.de.



Für den Publikumsverkehr ist das rbbDach an diesem Tag erst von 13.30 Uhr an geöffnet.



