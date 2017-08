Zürich (ots) - Die Payment-Firma CCV ist mit einer Anzeige gegen

die SIX Group bei der Wettbewerbskommission gescheitert, die sie noch

vor der Übernahme eines Teils der SIX-Konkurrentin Aduno eingereicht

hatte. Das berichtet die «Handelszeitung» mit Verweis auf ein

Schreiben der Weko. CCV warf der SIX vor, Kreditkarten-Terminals zu

Dumping-Preisen auf den Markt zu werfen, um gleichzeitig Händler

langfristig zu binden und Konkurrenten aus dem Markt zu verdrängen.

Dabei habe sie ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht. CCV

vertreibt Kreditkarten-Terminals.



Die Anzeige wird von der Weko jedoch nicht vertieft abgeklärt, wie

aus dem Schreiben hervorgeht. Eine missbräuchliche Verhaltensweise

sei «nicht glaubhaft». Bei CCV stösst das auf wenig Verständnis. «Wir

sind enttäuscht, dass die Weko das nicht einmal untersuchen will.»



Die SIX Group hat im sogenannten Akzeptanzgeschäft mit

Detailhändlern eine dominante Stellung, die sie durch den Kauf des

Aduno-Geschäfts vergangene Woche noch einmal ausbauen konnte.

Branchenbeobachter schätzen den Marktanteil von SIX neu auf 75 bis 85

Prozent. Nach dem Aduno-Kauf gibt es nur noch zwei kleine

Konkurrenten im Kreditkartengeschäft mit Marktanteilen unter zehn

Prozent. 2010 bezeichnete die Weko die SIX Group bereits als

marktbeherrschend in diesem Geschäft. Die damals ausgesprochene Busse

hängt allerdings noch zur Beurteilung beim Bundesgericht.



