Zürich (ots) - Der niederländische Dessous Hersteller Hunkemöller

wird bereits 2017 die ersten Stores in der Schweiz eröffnen, wie eine

Konzernsprecherin zur «Handelszeitung» sagt. «Wir starten mit vier

Geschäften 2017 und wollen in den kommenden Jahren jeweils acht bis

zehn weitere Läden eröffnen», heisst es aus Amsterdam, wo der

Wäschespezialist seinen Sitz hat.



Hunkemöller ist eine grosse Nummer im Ausland. Das Unternehmen

wurde 1886 gegründet, eröffnete in den 1970er Jahren die erste

Auslandfiliale und betreibt mittlerweile 800 Filialen verteilt auf

dem ganzen Globus. Selbst in Marokko, Indien, Bahrain, Saudi-Arabien

und Russland gibt es einen Hunkemöller-Store. In Nordeuropa sind die

Niederländer laut eigenen Angaben Marktführer.



Die Schweiz sei zwar ein relativ kleiner Markt, aber sehr

attraktiv, weil die Kaufkraft hoch sei, sagt Hunkemöller zur

«Handelszeitung». Die Holländer schätzen das hiesige Potenzial auf

vierzig bis fünfzig Stores.



In dieser Grösse spielt Hunkemöller in der Schweizer

Unterwäsche-A-Liga. Laut Daten des Marktforschers GfK ist die

Triumph-Tochter Beldona Marktführerin mit 69 Läden. Die

Calzedonia-Gruppe mit den Marken Calzedonia, Intimissimi und Tezenis

folgt mit 64 Ablegern auf Platz zwei. Bronze geht an Calida. Der

Lingerie-Händler betreibt 57 Läden im Land - einen Teil davon im

Franchise-System.



