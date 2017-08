Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



SWR Fernsehen: "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", Di., 19.9.2017, 23:30 Uhr // Showband SMAF / Studiogast Michael Kessler / Musik von Culcha Candela



Rechtzeitig zur Bundestagswahl ist auch der "Kanzler der Herzen", Pierre M. Krause, zurück auf dem Bildschirm. In der ersten Sendung nach der Sommerpause am Dienstag, 19. September, um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen begrüßt er den Schauspieler und Komiker Michael Kessler. Kessler hat seine Verwandlungsfähigkeit bereits mit erfolgreichen Formaten wie "Switch Reloaded", der "Sketch History" oder "Kessler ist ..." bewiesen. In neuen Folgen der Mockumentary-Reihe "Meine heile Welt" legt er noch eine Schippe drauf und entführt den Zuschauer als Schlager-Fan oder Hundenarr in die unterschiedlichsten Hobbywelten. In welcher Rolle er Moderator Pierre M. Krause gegenübersitzt oder ob er gar als Michael Kessler höchstpersönlich auf dem Sofa sitzen wird, bleibt also abzuwarten.



Musik von Culcha Candela



Die Berliner Band Culcha Candela ist spätestens seit ihrem Hit "Hamma" ständig in den Charts präsent. Dieses Jahr feiern Culcha Candela bereits ihr 15-jähriges Bandjubiläum. Als Geschenk für sich und die Fans gibt es ein neues Album: "Feel Erfolg", das am 25. August erscheinen wird. In der "Pierre M. Krause Show" geben sie eine Kostprobe von ihrem neuen Sound - wie immer live gesungen.



Neue Showband SMAF



Die vierköpfige Band SMAF sorgt für den passenden Latenight-Sound. Die Gruppe rund um den Bandleader Sebastian Marc-Anton Flach hat ihren Einstand bei der "Pierre M. Krause Show" bereits mit einem Gastauftritt im Mai gegeben und die dabei Sängerin Leslie Clio begleitet. Ab September wird die Band als feste Showband mit ihrem Sound aus Funk, Groove und TexMex für die musikalische Latenight-Untermalung zum Ausklang des Tages sorgen.



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.



Weitere Informationen



"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook, Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathek unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zu sehen.



Fotos über www.ARD-Foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2