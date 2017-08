Mainz (ots) - Donnerstag, 17. August 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Ultras im Fußball - DFB will Kollektivstrafen aussetzen Wird Wohnen unbezahlbar? - Die Moma-Wahlserie Gast: Florian Pronold, CDU - zum Thema Wohnen Gast: Nicola Beer, FDP - zum Thema Wohnen 50 Jahre Farbfernsehen - Ein Rückblick in Bildern



Donnerstag, 17. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Olaf Malolepski, Sänger Pia Malo, Sängerin Dietmar Schumann, Journalist und ehemaliger Korrespondent



Wie arbeiten Vergleichsportale? - Alles zu Verivox, Check24 und Co. Blütenpracht: Hibiskus und Oleander - Garten-Experte Elmar Mai gibt Tipps Auswanderer-Leben in Alaska - Anja und ihre Schlittenhunde Flammkuchen mit Pfifferlingen - Ein Rezept von Chefkoch Roßmeier







Donnerstag, 17. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Tetra Pak, Plastiktüte, Kaffeekapsel - Verpackungs-Mythen 50 Jahre Farbfernseher - Zeitreise in die TV-Vergangenheit Expedition Deutschland: Hörsel - Pferde sind sein ganzes Leben







Donnerstag, 17. August 2017. 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



50 Jahre Farbfernsehen - 1967 liefen die ersten bunten Bilder







Donnerstag, 17. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



TV-Momente mit Johannes B. Kerner - "Wir lieben Fernsehen" im ZDF Eva Padberg mag es gemütlich - Model stellt Interior-Kollektion vor



