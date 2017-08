Zürich (ots) - Die Schweizer Reederei Mediterranean Shipping

Company MSC mit Sitz in Genf kauft für mehr als eine halbe Milliarde

Franken den brasilianischen Frachthafen Portonave. Dies berichtet die

«Handelszeitung». Verkäufer ist der brasilianische Staatskonzern

Triunfo. Der Portonave-Terminal hat eine Pier-Länge von knapp 1

Kilometer und fertigt pro Jahr 1,5 Millionen Tonnen Frachtgut ab. Mit

dem Kauf von Portonave erwirbt MSC einen der wichtigsten Exporthäfen

Brasiliens, worüber das Gros der Nahrungsmittelexporte der grössten

Volkswirtschaft Südamerikas abgewickelt wird. Bereits vor dieser

Übernahme kontrollierte MSC einen Viertel aller Kühlgutexporte

Brasiliens. Mit dem Multimillionenzukauf erhöht die MSC-Eignerfamlie

Aponte den Druck auf die beiden Konkurrenten Maersk und Hapag Lloyd

deutlich. MSC ist nach der dänischen Maersk die zweitgrösste

Containerreederei der Welt und über die Konzerntochter MSC Crociere

mit Sitz in Neapel auch im Kreuzfahrtgeschäft aktiv. MSC setzt pro

Jahr zwischen 4 und 5 Milliarden Franken um. Die Gründer- und

Eigentümerfamilie Aponte gehört laut Wirtschaftsmagazin «Forbes» zu

den reichsten Familien der Schweiz mit einem persönlichen Vermögen

von mehr als sieben Milliarden Franken.



