Zürich (ots) - Die kalifornische Biotechboutique Plexxikon

verklagt die Basler Novartis wegen Patentverletzung. Dies berichtet

die «Handelszeitung». Es geht um ein Medikament aus dem Erbe der

britischen GSK.



Novartis-Konzernchef Joe Jimenez dürfte an dem 2014 von der

britischen GSK übernommenen Onkologieportfolio weniger Freude haben

als auch schon. Grund ist eine Patentklage der auf die frühe

Erforschung von Onkologiepräparaten spezialsierten Plexxikon, bei der

es um das von den Briten übernommene Krebsmedikament Tafinlar geht.



Die beklagten Vorgänge gehen auf die Jahre 2006 und 2007 zurück,

als Plexxikon mit GSK in Verhandlungen über eine mögliche

Zusammenarbeit stand. Plexxikon war damals auf der Suche nach einem

finanzkräftigen Partner, um einen vielversprechenden Kinasehemmer

durch die Phase III und auf den Markt zu bringen. Es gebe

«substantielle Beweise für die Vermutung», dass GSK die Innovation

für die Entwicklung von Tafinlar auf den Markt bringe.



Ins Geschäft kam Plexxikon damals allerdings nicht mit GSK,

sondern mit Roche, die das Medikament 2011 unter dem Namen Zelboraf

auf den Markt brachte. Es machte 2016 213 Millionen Franken Umsatz.



Für Novartis geht es um viel bei der Klage. Tafinlar gehört zu den

Präparaten, mit denen das Unternehmen die Lücke zu füllen hofft, die

durch den Wegfall des Kassenschlagers Gleevec entsteht. Die aus dem

GSK-Erbe stammende Kombinationstherapie Tafinlar/Mekinist war 2016

für 672 Umsatz-Dollar verantwortlich.



