Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Neuer Interessenverband vertritt kleine und mittlere Unternehmen in Brüssel - Gründung am 30. August 2017 in Frankfurt am Main Endlich gibt es eine Interessenvertretung, die sich speziell für die Interessen des kapitalmarktorientierten Mittelstandes in Deutschland einsetzt. Bereits die Marktmissbrauchsverordnung (MAR) hatte gezeigt, dass es dringend einer Interessenvertretung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...