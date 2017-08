In den Medien liest man viele Gründe, warum die Schwankungsbreite an den Märkte so erstaunlich niedrig ist. Einer der Hauptgründe ist jedoch eine neue Vorgehensweise von FED Chefin Yellen, mit dieser die FED teilweise neues Terrain betritt. Sie gibt nämlich bereits einen Ausblick, wie zukünftige Zinsschritte in den nächsten drei Jahren zu erfolgen haben. Durch diesen langen Zeithorizont trocknet Yellen im Endeffekt den wichtigsten zu beeinflussenden Unsicherheitsfaktor an Finanzmärkten im Vorhinein aus! Kein Wunder also, dass Exchange Traded Products (Überbegriff für ETFs, ETNs und ETCs) auf einen fallenden VIX Index bis jetzt mit ca. 50% YTD die höchste Rendite von allen ungehebelten ETPs im Jahr 2017 aufweisen. Den Basiswert bildet...

