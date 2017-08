Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Als Single beim Klassentreffen auflaufen? Für Sandra (Denise Zich) und Luke (Patrik Fichte) eine Horrorvorstellung. Kurzerhand geben sich die beiden als Paar aus. Doch auch ihre ehemaligen Mitschüler warten mit Lügen und Geheimnissen auf, die die Freundschaft aller auf eine harte Probe stellen. Mit dem Liebesfilm "Rosamunde Pilcher: Nie wieder Klassentreffen" aus Cornwall startet das ZDF nach der Sommerpause am Sonntag, 20. August 2017, 20.15 Uhr, in die neue "Herzkino"-Saison. Neben Denise Zich und Patrik Fichte spielen in weiteren Rollen Jens Nünemann, Katja Woywood, Diana Körner und John Friedmann. Regie führte Hans-Jürgen Tögel. Das Drehbuch schrieben Martin Wilke und Jochen S. Franken nach Rosamunde Pilchers Kurzgeschichte "Lounge Bar".



Zu ihrem Abi-Treffen will Unternehmensberaterin Sandra (Denise Zich) auf keinen Fall allein erscheinen - ihr Chef Peter, mit dem sie eine Affäre hat, soll sie begleiten. Doch kaum ist Sandra bei ihrer Mutter Mary (Diana Körner) in Cornwall angekommen, macht Peter einen Rückzieher. Wutentbrannt plant Sandra ihre Rückreise nach London, als sie ihren früheren Klassenkameraden Luke (Patrik Fichte) trifft. Obwohl sich die beiden in der Vergangenheit nicht immer grün waren, beschließen Sandra und Luke, sich auf dem Klassentreffen als Paar auszugeben. Bei ihren früheren Mitschülern löst diese Nachricht Erstaunen aus: Besonders Sandras älteste Freundin Kate (Katja Woywood) betrachtet die vermeintliche Liaison mit gemischten Gefühlen. Immerhin hat sie ihren Mann Daniel (Jens Nünemann) ausgerechnet mit Luke betrogen - Daniels bestem Freund. Doch auch die beiden Männer teilen seit 20 Jahren ein Geheimnis: Luke und Daniel haben einen Lottogewinn, den sie eigentlich mit allen Abiturienten hätten teilen müssen, für sich behalten. Nun werden sie von einem Unbekannten erpresst.



Pressemappe: http://ly.zdf.de/J3j/



https://herzkino.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/herzkino



Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/rosamundepilcher



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121