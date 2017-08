Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit Gewinnen beendet. Bereits in der Eröffnung hatte der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex zugelegt, danach bewegte er sich mehr oder weniger seitwärts auf dem erhöhten Niveau, allerdings mit etwas abnehmender Tendenz gegen Handelsschluss. Händler sprachen von einer gewissen Entspannung in Bezug auf den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA, was die Märkte beruhigt habe. Am Berichtstag seien jedenfalls wieder vermehrt Unternehmenszahlen und Makro-Daten im Fokus gestanden.

Keinen grossen Einfluss auf das Geschehen hatten dabei die am Nachmittag veröffentlichten schwachen US-Konjunkturdaten. So hat die US-Bauwirtschaft im Juli einen überraschend kräftigen Dämpfer erhalten. Im kurzfristigen Fokus der Märkte steht derweil das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Mittwoch allerdings erst nach dem europäischen Handelsschluss veröffentlicht wird und entsprechend das hiesige Geschehen erst am Donnerstag beeinflussen kann.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Tag um 0,28% höher bei 9'037,92 Punkten und nahe dem Tagestief, dies bei einem Tageshoch von 9'070 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,33% auf 1'441,18 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,30% auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...