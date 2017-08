Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (17.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.484,57 +0,65% +5,90% Stoxx50 3.081,45 +0,61% +2,36% DAX 12.263,86 +0,71% +6,82% FTSE 7.433,03 +0,67% +4,06% CAC 5.176,61 +0,71% +6,46% DJIA 22.071,32 +0,33% +11,68% S&P-500 2.472,71 +0,33% +10,45% Nasdaq-Comp. 6.362,77 +0,47% +18,20% Nasdaq-100 5.931,89 +0,41% +21,96% Nikkei-225 19.729,28 -0,12% +3,22% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,74 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,22 47,55 -0,7% -0,33 -17,1% Brent/ICE 50,73 50,8 -0,1% -0,07 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,82 1.272,13 +0,1% +1,69 +10,6% Silber (Spot) 16,94 16,65 +1,8% +0,30 +6,4% Platin (Spot) 970,35 963,00 +0,8% +7,35 +7,4% Kupfer-Future 2,97 2,88 +3,1% +0,09 +17,8%

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch etwas fester. Der Fokus der Investoren liegt dabei auf dem Fed-Protokoll der Sitzung aus dem Juli. Zuletzt hatten sich Hoffnungen verstärkt, dass die US-Notenbank beim aktuellen Zinserhöhungszyklus etwas auf die Bremse treten könnte. Ausgelöst wurde dies vor allem durch überraschend niedrige Verbraucherpreise in der vergangenen Woche. Zudem treten die geopolitischen Sorgen, vor allem der Konflikt mit Nordkorea, immer weiter in den Hintergrund. "Dies sorgt, zusammen mit den überraschend guten US-Daten vom Vortag, für ein positiveres Sentiment", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Baubeginne und -genehmigungen haben kaum Einfluss. Mit Abgaben reagieren die Ölpreise auf die wöchentlichen US-Öllagerdaten. Diese sind in der vergangenen Woche zwar drastisch gesunken, doch hatten die am Vorabend veröffentlichten Daten des Branchenverbandes API diese Entwicklung schon angedeutet. Daher dürften nun nach einer Zwischenerholung Gewinne mitgenommen werden, vermuten Marktteilnehmer. Wenig Bewegung gibt es dagegen am Devisenmarkt. Der Dollar kann seine jüngsten Gewinne behaupten. Der Euro notiert um die Marke von 1,17 Dollar und liegt damit auf dem Niveau vom Dienstagnachmittag. Bei den Einzelwerten klettern Urban Outfitters nach guten Quartalszahlen um 17,4 Prozent. Nachdem die Bekleidungskette im Juni gewarnt hatte, dass der flächenbereinigte Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich geschrumpft sein dürfte, bezifferte Urban Outfitters dieses Minus nun mit 4,9 Prozent. Analysten hatten sich dagegen auf einen Rückgang um 6,5 Prozent eingestellt. Nach der Schlussglocke wird Cisco die Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Im Vorfeld geht es für die Aktie um 0,8 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Juli

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die aus den Schlagzeilen verschwindende Nordkorea-Krise sowie solide Konjunkturzahlen aus Europa haben die europäischen zur Wochenmitte angetrieben. Die Eurozone ist im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, ergab die Zweitlesung des BIP. Zudem neigte der Euro zur Schwäche und handelte um die Marke von 1,17 Dollar. Der SDAX kehrte auf seinen Rekordkurs zurück und markierte bei 11.459 Punkten ein neues Allzeithoch. Nachdem der erste Übernahmeversuch der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven bei Stada ins Leere gelaufen war, endet um Mitternacht der zweite Versuch. Bisher wurden 45,96 Prozent der Stada-Aktien angedient - es fehlen noch rund 17 Prozent bis zum Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent. Stada verloren 0,1 Prozent. Keine größere Belastung sahen Marktteilnehmer in den Klagen von Ryanair gegen die staatlichen Finanzhilfen für Air Berlin. Ryanair hat Beschwerden dagegen sowohl beim Bundeskartellamt als auch bei der EU-Kommission eingereicht. Die Insolvenz sei mit dem Ziel aufgesetzt worden, dass die Deutsche Lufthansa im Endeffekt Air Berlin schuldenfrei übernehmen könne. Die Lufthansa-Aktie gewann 0,8 Prozent, Ryanair gewannen 0,7 Prozent. Nach einer Berenberg-Studie stiegen Rocket Internet um 6,4 Prozent. Die Aktie sei stark unterbewertet, hieß es. Auf dem aktuellen Kursniveau billige der Markt - mit Ausnahme von Delivery Hero - keinem Unternehmensteil irgendeinen Wert zu. Dies sei "absurd", kritisieren die Analysten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.45 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1700 -0,33% 1,1739 1,1720 +11,3% EUR/JPY 129,63 -0,21% 129,91 129,55 +5,5% EUR/CHF 1,1405 -0,13% 1,1420 1,1405 +6,5% EUR/GBP 0,9099 -0,30% 0,9126 1,0968 +6,8% USD/JPY 110,80 +0,12% 110,67 110,55 -5,2% GBP/USD 1,2858 -0,03% 1,2863 1,2853 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen und in Australien ist am Mittwoch Ruhe eingekehrt. Nach den jüngsten Turbulenzen wegen der Spannungen zwischen den USA und Nordkorea war Durchschnaufen angesagt, insgesamt ergab sich eine uneinheitliche Tendenz. Hinzu kamen fehlende klare Vorgaben der US-Börsen. Sie tendierten am Dienstag behauptet. IG-Markets-Marktstratege Chris Weston sprach von einer Art Denkpause. Es sei aber auch weiter Vorsicht im Markt spürbar gewesen, unter anderem mit Blick auf geplante gemeinsame Truppenübungen Südkoreas und der USA in der kommenden Woche. Analysten zeigten sich derweil zuversichtlich, dass in den nächsten Handelstagen gute Unternehmensergebnisse wieder für Schwung und eine positive Tendenz sorgen dürften. Für gute Stimmung in Hongkong sorgte ein höheres Kursziel für den Hang-Seng-Index (HSI). Die Analysten von CIMB, die am Dienstag Aktien aus dem Bankensektor empfohlen hatten, warteten diesmal mit einem höheren Kursziel für den HSI auf. Sie trauen dem Index bis Ende nächsten Jahres 33.600 Punkte zu. Das entspricht einem Potenzial von 23 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Schlichtungsversuch bei Eurowings vorerst gescheitert

Im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa-Tochter Eurowings und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo ist die Schlichtung gescheitert. Dies teilte die Industriegewerkschaft Luftverkehr (IGL) mit, der auch die Ufo angehört, und sieht den Grund dafür in der Insolvenz von Air Berlin. Dies wies Eurowings zurück und warf der Gewerkschaft ihrerseits unnötige Eskalation vor: Die Ufo habe die Gespräche in der vergangenen Woche abgebrochen, nicht Eurowings.

Andienungsquote für Stada-Offerte bislang bei 46,53 Prozent

Die zweite Übernahmeofferte für den Arzneimittelkonzern Stada ist kurz vor Ablauf des Andienungsfrist noch weit vom Erfolg entfernt. Den Finanzinvestoren Bain und Cinven wurden bis zum 16. August um 12 Uhr ca. 46,53 Prozent der Aktien angedient, wie sie am Mittwoch mitteilten. Die Mindestquote liegt bei 63 Prozent, die Frist endet um Mitternacht. Laut der vorherigen Wasserstandsmeldung lag die Quote am Vorabend bei 45,96 Prozent.

Tencent und Alibaba kaufen sich bei staatlichem Telekomkonzern ein

Der staatliche Telekommunikationsgigant China Unicom bekommt private Investoren. Unter diesen sind die Internetkonzerne Tencent und Alibaba. Insgesamt pumpen Investoren - ermutigt durch die chinesische Regierung - 11,7 Milliarden US-Dollar in China Unicom.

Unitedhealth ernennt President David Wichmann zum CEO

Stühlerücken in der Führungsetage des US-Krankenversicherers Unitedhealth. President David Wichmann wird am 1. September auf den Posten des CEO rücken. Der aktuelle CEO Stephen Hemsley wird Chairman des Boards. Der jetzige Vorsitzende des Gremiums, Richard Burke, bleibt dem Board als führender unabhängiger Direktor erhalten.

