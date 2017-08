Düsseldorf (ots) - Das Polizeipräsidium Köln will den gefälschten Innenminister-Erlass, der an das Kölner Polizeipräsidium adressiert war, von der Justiz untersuchen lassen. "Wir haben das Schreiben sofort unserem zuständigen Kommissariat gegeben und werden von der Staatsanwaltschaft prüfen lassen, inwieweit das strafrechtlich zu bewerten ist ", sagte Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Da soll den Flüchtlingen übel mitgespielt werden", sagte Jacob.



