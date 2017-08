Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände sinken deutlich stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 11. August 2017 deutlich stärker als erwartet gesunken. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gingen sie um 8,945 Millionen Barrel zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um nur 3,0 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,451 Millionen Barrel verringert. Die vom privaten American Petroleum Institute (API) ermittelten Öllagerbestände waren um 9,2 Millionen Barrel gesunken.

US-Baubeginne im Juli deutlich schwächer als erwartet

Die Zahl der US-Baubeginne ist im Juli unerwartet zurückgegangen, und zwar deutlich. Nach Angaben des Handelsministeriums sank sie gegenüber dem Vormonat um 4,8 Prozent auf einen Jahreswert von 1,155 Millionen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,4 Prozent prognostiziert. Das zunächst für Juni genannte Plus von 8,3 Prozent wurde auf 7,4 Prozent revidiert. Auf Jahressicht lagen die Baubeginne im Juli um 5,6 Prozent niedriger. Die Schwäche im Juli resultierte hauptsächlich auf einem Rückgang der Baubeginne bei Mehrfamilienhäusern um 17,1 Prozent.

London will auch nach Brexit keine Grenzposten auf irischer Insel

Die britische Regierung will auch nach dem EU-Austritt eine befestigte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern. Eine Rückkehr zu Grenzposten sei "vollkommen inakzeptabel", teilte das Brexit-Ministerium in der Nacht zum Mittwoch mit. Stattdessen solle ein neues Zollabkommen mit der EU so ausgestaltet werden, dass Grenzposten nicht notwendig seien. Der Vorschlag einer zeitlich begrenzten Zollunion stieß in Brüssel auf Skepsis.

Trump lobt Kims "weise" Entscheidung zum Verzicht auf Raketenbeschuss

US-Präsident Donald Trump hat den vorläufigen Verzicht des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un auf einen Raketenangriff nahe des US-Außengebiets Guam begrüßt. Kim habe eine "sehr weise und gut durchdachte Entscheidung" getroffen, schrieb Trump am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Washington und Pjöngjang hatten die gegenseitigen Drohungen zuletzt immer weiter verschärft.

Mutmaßlicher Putschistenführer Adil Öksüz angeblich in Deutschland

Die türkische Regierung verlangt von der Bundesregierung Aufklärung darüber, ob sich der mutmaßliche Putschistenführer Adil Öksüz in Deutschland aufhält. Es sei dazu eine diplomatische Note nach Berlin geschickt worden, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Bundesregierung werde darin um die Prüfung türkischer Medienberichte gebeten, wonach sich Öksüz in Deutschland aufhält und dort Asyl beantragt hat.

Ankara erlaubt erstmals Botschafter-Besuch bei inhaftiertem Deutschen Steudtner

Die türkischen Behörden haben dem deutschen Botschafter Martin Erdmann erstmals einen Besuch des inhaftierten Menschenrechtlers Peter Steudtner erlaubt. Am kommenden Mittwoch werde Erdmann den seit sechs Wochen inhaftierten Steudtner besuchen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin. Zudem gebe es von türkischer Seite die Zusage, dass Erdmann am Dienstag auch den Welt-Korrespondenten Deniz Yücel besuchen dürfe.

Pakistans Ex-Ministerpräsident geht gegen seine Absetzung vor

Pakistans entmachteter Ministerpräsident Nawaz Sharif geht juristisch gegen seine Absetzung durch den Obersten Gerichtshof vor. Seine Anwälte reichten Beschwerde ein und verlangten eine Überprüfung des Urteils. Sharif war Ende Juli wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt worden. Zum Verhängnis wurden dem 67-Jährigen Enthüllungen aus den "Panama Papers". Diese bringen drei seiner Kinder in Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Bundespolizei geht mit Razzia in fünf Bundesländern gegen Schleusernetzwerk vor

Mit einer Razzia in fünf Bundesländern ist die Bundespolizei gegen ein Schleusernetzwerk vorgegangen, das Migranten illegal auf dem Luftweg in die Europäische Union gebracht haben soll. Etwa 160 Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch 15 Wohnungen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen, wie die ermittelnde Bundespolizei im sächsischen Pirna mitteilte. Dabei beschlagnahmten die Beamten neben zahlreichen Beweismitteln auch knapp 80.000 Euro.

Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßlichen Schweizer Spion

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen 54-jährigen Schweizer wegen der Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit erhoben. Er soll im Auftrag des schweizerischen Geheimdiensts die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung und einige ihrer Mitarbeiter ausgespäht haben, wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte. Hintergrund war der Ankauf sogenannter Steuer-CDs.

