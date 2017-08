The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.08.2017



ISIN Name



GB00BNQ4H278 HUNTER BAY MINRLS LS -,10

US62886K1043 NCI INC. CL. A DL-.019