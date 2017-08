AI-gesteuerter intelligenter Agent versetzt die weltweit größten Marken in die Lage, bessere Kundenerlebnisse in der laufenden CX-Revolution zu bieten

Clarabridge, Inc., führender Anbieter von Lösungen im Bereich Customer Experience Management (CEM) für weltweite Spitzenmarken, hat heute Clara vorgestellt, einen intelligenten Agenten. Er wird von der branchenführenden Textanalyse-Engine von Clarabridge gesteuert, die es Marken ermöglicht, die Voice of the Customer (VOC) (Kundenmeinung) über mehrere Kanäle hinweg zu verstehen, darunter Befragungen, Social Media, Kontaktzentren und mehr. Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) unterbreitet Clara auf kluge Art und Weise Vorschläge zu Lösungen zu allgemeinen Fragestellungen und Feedback von Kunden, macht unstrukturierte Date verwertbarer und erspart großen Unternehmen wertvolle Zeit und Geld. Clara ist die größte Innovation der CX-Revolution von Clarabridge eine Bewegung, um Marken mit der neuesten Technologie und den aktuellsten Werkzeugen zur Operationalisierung ihrer Kundendaten zu stärken.

Claras erste Integration findet im Rahmen dialogorientierter Befragungen statt, bei denen die Technologie verwendet wird, um die Intention von Kundenfeedback genau zu interpretieren und automatisch Anschlussfragen in Echtzeit zu diesem speziellen Geschäftsbereich zu stellen. Mithilfe des Natural Language Processing (NLP) deutet Clara augenblicklich das Thema des Kundenfeedbacks, erkennt die Stimmung jeder einzelnen Kundenanfrage und stellt gezielt Anschlussfragen, die der Kunde wahrscheinlich beantworten wird. Die Stimmung wird mithilfe der vorhandenen Skala zur Sentimentanalyse von Clarabridge klassifiziert, während die Kunden eine leicht verständliche visuelle Darstellung dieser Stimmung durch Emojis oder sonstige kundenfreundliche Symbole sehen. Damit gelingt es, dass Befragungen in dem Moment einfühlsam auf Kundenbedürfnisse reagieren und dem Kunden demonstrieren, dass die Marke ihr Feedback so versteht, wie sie es beabsichtigt haben.

"Clara ist als äußerst präziser, flexibler und emotional intuitiver intelligenter Agent für das Kundenerlebnis gestaltet worden", sagte Fabrice Martin, SVP of Product Management bei Clarabridge. "Wir haben mit Befragungen begonnen, da es wie unsere Kunden sehr wohl wissen aufgrund von Ermüdung gegenüber Befragungen zunehmend schwieriger wird, die Ursache des Kundenfeedbacks nachzuvollziehen und die erforderliche Maßnahme zu bestimmen. Clara bietet großen Unternehmen eine bessere Möglichkeit, im Zusammenhang mit den wichtigsten Anliegen ihrer Kunden überzeugend zu reagieren."

Clara wird in alle Ebenen der Produkte aus der Clarabridge CX Suite eingefügt und versieht jeden Aspekt des Kundenerlebnisses mit einem neuen Maß an Intelligenz. Claras Fähigkeiten und Einsatzbereiche gehen über reine Befragungen hinaus. Mithilfe von Clara werden Marken zudem in die Lage versetzt, ihre Managementstrategien im Hinblick auf Social Media besser zu optimieren. Für das gesamte, mit einer Marke über Social Media geteilte Feedback wird Clara in der Lage sein, eine entsprechende Antwort vorherzusagen und zu automatisieren, sodass Marken wertvolle Zeit und Aufwand sparen. Clara verfügt zudem über vorteilhafte Backend-Integrationen, die Unternehmen helfen können, ihre Kundendaten besser zu verstehen. Die Technologie kann Analysen zu verschiedenen Themen empfehlen und durchführen, indem sie spezifische Berichte und visuelle Darstellungen von Daten basierend auf historischen Daten zusammenführt. Dies ermöglicht ein transparenteres und präziseres Verständnis der Reise des Kunden ("Customer Journey.")

"Die Verwertung von Kundenfeedback ist nur so gut wie die Fähigkeit, sie genau zu verstehen", sagte Mark Bishof, CEO bei Clarabridge. "Unsere Textanalyse-Engine ist einfach die beste und zuverlässigste der Branche und wir freuen uns, den bahnbrechenden Einsatz unserer Technologie durch Clara vorzustellen. Clara geht dem echten Empfinden dessen, was Ihre Kunden tatsächlich sagen, auf den Grund und macht das Feedback in Ihrem Unternehmen verwertbar. Eine derartige KI-gesteuerte Technologie wird die Führer von den Nachzüglern der CX-Revolution trennen."

Die Kunden von Clarabridge werden ab diesem Sommer Zugang zu den Funktionen von Clara haben, zunächst als Betaversion und später als allgemein erhältliche Software als Teil der Clarabridge CX Suite. Weitere Informationen über Clara finden Sie unter www.clarabridge.com.

Über Clarabridge

Die SaaS-basierte Lösung für das Customer Experience Management von Clarabridge hilft Hunderten der weltweit führenden Marken, Kundenfeedback zu verwerten. Aufgrund der umfassendsten Lösung für das Zuhören über mehrere Quellen hinweg, präzise Kunden- und Textanalyen und gesteuertes Handeln in Echtzeit vertrauen führende Marken darauf, dass Clarabridge ihre CX-Programme antreiben und eine kundenfokussierte Strategie voranbringen kann. Das Ergebnis: bessere Kundenerlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.clarabridge.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170816005905/de/

Contacts:

LaunchSquad für Clarabridge

Allie Rosenberg, 212-564-3665

clarabridge@launchsquad.com