Mannheimer Morgen hält die Frauenquote in Vorständen für folgerichtig Überschrift: Nächster Schritt Wenn schon Quote, dann bitte richtig. Wer den Frauenanteil in den Führungsebenen der Konzerne mit gesetzlichem Druck nachhaltig steigern will, kann sich mit den aktuellen Zahlen der Bundesregierung nicht zufriedengeben. Die zeigen, dass der Frauenanteil in Aufsichtsräten dank der festen Quotenvorgabe deutlich gestiegen ist. Sie zeigen aber auch, dass es bei den Vorständen großer Unternehmen, für die bislang kein echter Quotenzwang gilt, noch große Defizite gibt. Die logische Konsequenz wäre also, wie Familienministerin Katarina Barley androht, auch hier eine verpflichtende Vorgabe für den Frauenanteil zu machen. Sicher, Aufsichtsräte spielen als Kontrollorgan, das die Vorstände beruft und diesen auf die Finger schaut, eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft. Das Gremium aber, das die Entscheidungsgewalt im operativen Geschäft hat, ist der Vorstand. Um mehr Frauen an die Schalthebel der unternehmerischen Macht zu bringen, ist es daher der richtige nächste Schritt, gezielt auf dieser Ebene ansetzen. Bis in einem Jahr hätten die Unternehmen auch noch Zeit, um ihre Personalpolitik gezielt auf eine feste Quote auszurichten. Wer auch immer nach der Bundestagswahl über die künftige Frauenpolitik entscheidet, sollte sich vom Aufschrei der Wirtschaft nicht von diesem Weg abbringen lassen.

