VistaJet lädt Kunden zu einem Parallelflug mit einer astronomischen Ausnahmeerscheinung ein

NEW YORK (USA), 16. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen, wird seinen Kunden die Möglichkeit bieten, die totale Sonnenfinsternis in den USA, die am 21. August 2017 zum ersten Mal seit 99 Jahren stattfindet, hautnah mitzuerleben und ihr nachzufliegen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0c41d7d-7ad9-4a46-9d2d-dcc1148b4772 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0c41d7d-7ad9-4a46-9d2d-dcc1148b4772)

Das astronomische Phänomen, das sich als "nationale Finsternis" quer über das ganze Land erstrecken wird, wird in den USA etwa ab 10:15 Uhr Pacific Standard Time sichtbar sein. Dabei wird die Sonne an der Küste Oregons hinter dem Mond verschwinden und 14 Staaten bis nach South Carolina durchqueren. Amerikaner, die sich nicht innerhalb dieses 70-Meilen-Streifens befinden, werden die Sonnenfinsternis nicht in Gänze sehen können.

Mit seiner unübertroffenen Erfahrung mit Flügen auch zu schwer erreichbaren Zielen, bietet VistaJet seinen Kunden die Möglichkeit, das Phänomen bei einem Flug durch diese Zone zu erleben, um die Sonnenfinsternis bei Ihrer ersten Reise durch das Land seit beinahe einem Jahrhundert zu begleiten - unvergleichliche Aussichten mit dem besten Erlebnis an Bord inklusive.

"Unsere Kunden erwarten einzigartige Gelegenheiten und einen erstklassigen Service und die Aussicht, diesem einmaligen Ereignis in einem unserer Jets nachzufliegen, ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis", meint Thomas Flohr, Gründer und Vorstandsvorsitzender von VistaJet. "Es ist wichtig, unseren Kunden Außergewöhnliches zu bieten und diese Möglichkeit verstärkt das optimale Sichtpotenzial dieser spektakulären Erscheinung am Himmel."

Der seltene Anblick kann am besten von den folgenden Orten aus beobachtet werden: Salem OR, Madras OR, Idaho Falls ID, Jackson WY, Casper WY, Lincoln NE, Jefferson City MO, Carbondale IL, Paducah KY, Madisonville TN, Nashville TN, Clayton GA, Columbia SC und Charleston. Alle Ziele werden von VistaJet-Flugzeugen angeflogen.

VistaJet bietet weltweite Flugdienste an wie kein anderes Unternehmen in der geschäftlichen Luftfahrt, was zu einer Kundenbindungsrate von 91 % geführt hat. Im Gegensatz zu Business-Jet-Chartern ist VistaJet Eigentümer jedes einzelnen der über 70 silber-roten Flugzeuge in seiner Flotte. So wissen Kunden also, was sie überall auf der Welt auf der Rollbahn erwarten wird. Das Unternehmen hat eine innovative Infrastruktur mit der Kapazität, globale Flüge rund um die Uhr und das ganze Jahr über zu steuern, geschaffen. Bis heute hat VistaJet Staatsoberhäupter, Konzernchefs, Unternehmer und Privatkunden zu über 1.600 Flughäfen in 187 Länder auf der ganzen Welt geflogen.

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte aus silber-roten Business-Jets hat VistaJet Konzerne, Regierungen und Privatkunden bereits in 187 Länder auf der ganzen Welt geflogen. VistaJet wurde 2004 von Thomas Flohr gegründet und hat mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit geleistet: Kunden zahlen nur für die Zeit, die sie fliegen, ohne die Verantwortlichkeiten und Vermögensrisiken, die mit dem Besitz von Luftfahrzeugen einhergehen. Der Programm-Service, das Aushängeschild VistaJets, bietet Kunden ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden in seiner Flotte aus Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen, die sie zu jeder Zeit an jeden Ort fliegen.

Die in den USA registrierten Flugzeuge von VistaJet werden von rechtmäßig lizenzierten US-Airlines betrieben. VistaJet und seine US-Tochtergesellschaft VistaJet US, Inc. sind keine direkten oder indirekten US-Fluggesellschaften. Sämtliche Verweise auf die "Flotte" oder das "Flugzeug" beziehen sich auch auf selbst oder von Partnern betriebene Flugzeuge. VistaJet US Inc. handelt je nach der ausgewählten Dienstleistung im Auftrag des Kunden oder als Beschaffungsagentur für rechtmäßig lizenzierte US-Fluggesellschaften.

Weitere Informationen und Neuigkeiten über VistaJet erhalten Sie auf vistajet.com (http://www.vistajet.com/).

