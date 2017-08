Maxion Wheels, der weltweit größte Radhersteller, kündigte heute seine Teilnahme an der alle zwei Jahre stattfindenden COMTRANS/17 International Commercial Vehicle Show, die vom 4. bis 9. September 2017 in Moskau, Russland stattfinden wird, an: in Halle 15, Stand 15-432.

An dem Stand von Maxion Wheels werden Kunden und Besucher die Gelegenheit haben, mehr über die modernen Stahlräder für Nutzfahrzeuge zu erfahren, die seit fast 100 Jahren für den Erfolg weltweit tätiger Erstausrüster maßgeblich sind. Eines der wichtigsten vorgestellten Produkte wird das neue 8,5 x 24-Zoll-Rad für schlauchlose Reifenanwendungen in Russland, dem Nahen Osten und Afrika sein. Das Rad weist ein um 15 Prozent verringertes Gewicht im Vergleich zur Vorgängergeneration auf, wodurch sich die Lebensdauer des Reifens verlängert und die Kraftstoffeffizienz verbessert wird.

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels ist Teil der Gruppe IOCHPE-MAXION S.A. und führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert auch Räder für Landwirtschafts- und Militärfahrzeuge, sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und insgesamt 10.000 Beschäftigten ist Maxion der weltweit größte Radhersteller, mit einer Jahresproduktion von annähernd 60 Millionen Rädern. Das Unternehmen beliefert seine Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 28 Standorten in 15 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen zu Maxion Wheels erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens, unter www.maxionwheels.com.

Contacts:

Maxion Wheels

Colleen Hanley

Globale Leiterin Marketing und Kommunikation

Tel: +1 (734) 737-5204

Mobil: +1 (248) 916-2477

E-Mail: colleen.hanley@maxionwheels.com