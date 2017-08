50 Jahre Obstbauforschung in Güttingen, neue Verwirrungstechniken für den Apfelwickler und vieles mehr sind die Themen, welche Obst-Fachleute an die diesjährige Güttinger Tagung locken, am Samstag, den 19. August. Bild Folder: Güttinger Tagung 2017 Referate • Begrüssung zur Güttinger-Tagung Daniel Nyfeler, Leiter Beratung Pflanzenbau, BBZ...

Den vollständigen Artikel lesen ...