Das Keio Plaza Hotel Tokyo, eines der prächtigsten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, bietet nun spezielle 45-minütige Kurse an, in denen ausländische Gäste die Blumensteckkunst "Ikebana" erlernen können. Die Workshops finden ab August an jedem zweiten Donnerstag in einem privaten Raum statt und kosten 3.000 JPY pro Teilnehmer. Der berühmte Künstler der Blumenarrangements, Hiroki Maeno, gibt dabei Anweisungen und Anregungen.

Der Ikebana-Künstler, Hiroki Maeno, stellt seine einzigartigen Blumenarrangements in der Hauptlobby unseres Hotels aus, die viermal im Jahr je nach Saison angepasst werden. Sein neuestes 2,7 m auf 5 m großes Blumengebinde besteht aus Bambus, Ziergrün und weißen Prachtglocken, ein Symbol der Kühle, das in der sommerlichen Hitze ästhetische Abkühlung bringen soll. Dieses Arrangement ist vom 4. bis 18. August 2017 von allen Hotelgästen zu bewundern. Das Keio Plaza Hotel hat seinen Hotelgästen im Rahmen des Gastdozenten-Programms bisher Workshops für die "Ikebana"-Blumensteckkunst angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage werden wir diese Workshops jedoch regelmäßig und einem breiteren Publikum, d. h. auch Besuchern, die nicht in unserem Hotel nächtigen, zugänglich machen.

Über 75 % der Gäste, die im Keio Plaza Hotel übernachten, sind internationale Besucher, die aus über 100 verschiedenen Ländern kommen. Um den Aufenthalt seiner Gäste so komfortabel und angenehm wie möglich zu gestalten, organisiert das Keio Plaza Hotel ganzjährig verschiedene Veranstaltungen, unter anderem Live-Aufführungen mit einer "Koto", einer japanischen Harfe, und andere traditionell japanische Kunsthandwerksausstellungen. Im Rahmen des kulturellen Veranstaltungsprogramms überrascht unser Hotel außerdem mit erlebnisreichen Events zum Kennenlernen der japanischen Teezeremonie in unserer Teestube sowie zum Anprobieren von Hochzeitskimonos.

Workshops für die "Ikebana"-Blumensteckkunst Datum: Am 2. und 4. Donnerstag jeden Monats *In diesem Monat: (Donnerstag), den 24. August 2017 Uhrzeit: 16:30 bis 17:15 Uhr Veranstaltungsort: In den privaten Räumlichkeiten "Emerald" im 9. Stock des Südturms (Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen, Hotelgäste und Besucher, beschränkt.) Preis: Erwachsene: 3.000 JPY (inkl. Blumenmaterial, Dienstleistungsgebühren und Steuern) Dozent: Der Künstler der Ikebana-Blumenarrangements, Hiroki Maeno Buchungen: Bitte kontaktieren Sie den "Guest Relations Desk" oder wählen Sie von unserem Hotel aus die Nr. 7.

