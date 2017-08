Erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Semester 2017

Erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Semester 2017 Cham, 17. August 2017

Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2017 weisen in beiden Geschäftsbereichen eine erfreuliche Tendenz auf. Der Geschäftsbereich Papier profitiert von der guten Reputation seiner Produkte im Markt, wobei sich der Vertrieb zunehmend auf den Verkauf margenstarker Spezialpapiere konzentriert. Gleichzeitig führen die Effizienzsteigerungen in den Werken zu einer höheren Profitabilität. Der Geschäftsbereich Immobilien erzielte höhere Mieteinnahmen und entwickelt sich planmässig. Hier stehen die Planungsarbeiten für die erste Bauetappe im Vordergrund. Bei einem leicht tieferen Umsatz von CHF 99.2 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 103.8 Mio.) wurde ein Betriebsergebnis von CHF 9.9 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 5.2 Mio.) erzielt. Der Reingewinn belief sich auf CHF 7.1 Mio (Vorjahresperiode: CHF 3.3 Mio.).

Weitere Fortschritte im Geschäftsbereich Papier Der Geschäftsbereich Papier verzeichnete im ersten Halbjahr eine starke Nachfrage in allen Marktsegmenten und profitierte dabei von der ausgezeichneten Qualität der Produkte und Dienstleistungen der Cham Paper Group. Dies ermöglichte es dem Verkauf, den Fokus auf die margenstärkeren Spezialpapiere auszurichten. So legte der Absatz der Digital Imaging-Papiere stärker als der Markt um 15% zu (Umsatzanteil 15%). Auch die Verkäufe der Spezialpapiere für industrielle Anwendungen (Industrial Release) stiegen um 3% (Umsatzanteil 38%). Der Umsatzanteil des Bereichs Consumer Goods wurde leicht reduziert und ging auf 47% zurück. Gesamthaft erwirtschaftete der Geschäftsbereich Papier einen Umsatz von EUR 91.6 Mio. (Vorjahresperiode: EUR 94.0 Mio.). Die produzierten Mengen lagen knapp unter dem Vorjahresniveau, was auf die Umstellung der Transjet-Produkte (Digital Imaging) auf eigene Basispapiere zurückzuführen ist. Tonnenmässig nahmen sie wegen der Tendenz am Markt zu tieferen Flächengewichten ab.

Gleichzeitig werden nach den grossen Anstrengungen der letzten Jahre die Effizienzsteigerungen in der Produktion zunehmend ergebniswirksam, die erzielte Bruttomarge erhöhte sich deutlich. Dank der partiellen Absicherung der Zellstoffkosten konnte deren starker Preisanstieg mehrheitlich kompensiert werden, auch im zweiten Halbjahr wird dieser Effekt durch inzwischen angehobene Verkaufspreise teilweise abgefedert werden können. Bei leicht tieferen operativen Kosten resultierte ein Betriebsergebnis des Geschäftsbereichs Papier von EUR 9.4 Mio. Dies ist eine Verdoppelung gegenüber der Vorjahresperiode (EUR 4.8 Mio.) und entspricht einer EBIT-Marge von erfreulichen 10.3%.

Planmässige Entwicklung im Geschäftsbereich Immobilien Im Geschäftsbereich Immobilien laufen die Vorbereitungen für zwei Studienauftragsverfahren für die ersten beiden Teiletappen der Arealentwicklung. In dieser Gesamtetappe werden rund 80 Eigentums- und 130 Mietwohnungen sowie 30 preisgünstige Wohneinheiten realisiert, die zusammen mit ca. 9'000 m2 Dienstleistungs- und Gewerbeflächen voraussichtlich ab 2020/2021 bezogen werden können. Das Investitionsvolumen der ersten Etappe beläuft sich auf rund CHF 180 Mio., die langfristige Finanzierung ist zu vorteilhaften Konditionen gesichert. Die erzielten Mieteinnahmen aus den Bestandesbauten legten um 28% auf TCHF 1'089 Mio. zu. Hier wirkte sich insbesondere der am 1. Oktober 2016 erfolgte Einzug des Mieters Specialized in das renovierte Werkstattgebäude positiv aus. Auch die Zwischennutzung der freien Flächen konnte weiter gesteigert werden. Das Betriebsergebnis des ersten Halbjahrs erreichte TCHF 484 (Vorjahresperiode: TCHF 29).

Bei schönstem Wetter lockte der Start der Tour de Suisse vom 9. bis 11. Juni tausende Fans des Radrennsports auf das Papieri-Areal. Gleichzeitig zu diesem Event wurde die neue Webseite www.papieri-cham.ch aufgeschaltet, die künftig über die weitere Entwicklung des Areals informiert. Nach den Sommerferien wird der Genehmigungsentscheid des Zuger Regierungsrates zum Bebauungsplan und der Teiländerung von Bauordnung und Zonenplan erwartet.

Eigenkapitalquote weiter gestiegen Die Cham Paper Group konnte ihre Bilanz in der Berichtsperiode weiter stärken. Der erzielte Free Cash Flow betrug CHF 6.0 Mio. Die Eigenkapitalquote lag zum Halbjahresende bei 59.2% (Ende 2016: 55.4%), der Netto-Cash-Bestand belief sich auf CHF 5.4 Mio. Das Areal in Cham wird derzeit weiterhin noch zu Anschaffungswerten bilanziert.

Funktionsänderung in der Geschäftsleitung Luis Mata, der in den vergangenen fünf Jahren die Neuausrichtung des Unternehmens wesentlich mitgestaltet hat und in den letzten zwei Jahren als COO die italienischen Werke führte, wird per 1. September 2017 die Position des CFO der gesamten Gruppe übernehmen und somit beide Geschäftsbereiche in der nächsten Wachstumsphase unterstützen. Susanne Oste, Delegierte des Verwaltungsrates und CEO des Geschäftsbereichs Papier, übernimmt die direkte Verantwortung für die Werke, den Verkauf und Innovation.

Ausblick Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres. Im Geschäftsbereich Papier wird im zweiten Halbjahr mit einer Fortsetzung der positiven Marktnachfrage und weiteren Effizienzsteigerungen in der Produktion gerechnet. Die höheren Zellstoffkosten werden sich jedoch dämpfend auf die Margenentwicklung auswirken. Im Geschäftsbereich Immobilien ist der Start der Studienauftragsverfahren für die beiden ersten Teiletappen geplant.

Telefonkonferenz, Präsentation und vollständiger Halbjahresbericht Heute, am 17. August 2017, findet um 09.00 Uhr eine Telefonkonferenz mit der Delegierten des Verwal-tungsrates, Susanne Oste, dem Group CFO, Luis Mata und dem Leiter Geschäftsbereich Immobilien, Andreas Friederich, zur Besprechung des Halbjahresergebnisses statt. Die Einwahlnummer lautet +41 44 580 72 69, der Zugangscode 2450097. Eine Kurzpräsentation ist unter folgendem Link zu finden: http://ir.champaper.com/cgi-bin/show.ssp?id=500&companyName=champape r&language=German

Der vollständige Halbjahresbericht (deutsch) ist auf unserer Website in der Investor Relations-Sektion (Rubrik "Finanzberichte") bzw. unter folgendem Link abrufbar: http://ir.champaper.ch/cgi-bin/show.ssp?id=311&companyName=champaper &language=German

Die wichtigsten Kennzahlen

In TCHF, sofern nicht anders angegeben 01.01.-30.06. 2017 2016 Volumen (Tonnen) 76'748 76'263 Nettoumsatz 99'244 103'834 EBITDA 14'262 9'608 in % des Nettoumsatzes 14.4% 9.3% EBIT 9'948 5'230 in % des Nettoumsatzes 10.0% 5.0% Konzerngewinn 7'059 3'321 Gewinn pro Aktie (in CHF) 9.48 4.46 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 7'231 4'084 Investitionen in Sachanlagen und 1'393 4'889 immaterielle Anlagen 30.06.2017 31.12.2016 Eigenkapital 113'033 108'118 in % der Bilanzsumme 59.2% 55.4% Nettocashbestand 5'437 3'248 Anzahl Mitarbeiter (FTE) 386 375

Rückfragen und Auskünfte Medien- und IR-Stelle Cham Paper Group Holding AG Edwin van der Geest E-Mail: media@cham-group.com oder investor@cham-group.com Telefon: +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22 Valor / ISIN / Ticker: Namenaktien Cham Paper Group Holding AG 193 185 / CH0001931853 / CPGN

Über die Cham Paper Group Die Cham Paper Group ist eine führende Herstellerin von gestrichenen Spezialpapieren. Ihre Papiere weisen dank Oberflächenveredelungen Funktionalitäten auf, die für die Kunden einen Mehrwert darstellen. Das 1657 gegründete Unternehmen verfügt über drei Standorte, einen in der Schweiz (Cham) und zwei in Italien (Carmignano und Condino) und unterhält ein globales Vertriebsnetz. Mit der Konzentration auf die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeit und dem Rückzug aus der Papierproduktion in der Schweiz entstand auf dem Fabrikareal im Zentrum von Cham Platz für Neues. Die Cham Paper Group entwickelt dort einen elf Hektaren umfassenden Stadtteil, das Papieri-Areal. Die Cham Paper Group (Börsenkürzel: CPGN) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Disclaimer Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung erscheint in englischer und deutscher Sprache. Rechtsverbindlich ist die deutsche Originalfassung.

