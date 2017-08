Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Hannoveraner Fanforscher Gunter A. Pilz hat den Vorstoß des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius (SPD), Fans unter bestimmten Voraussetzungen das Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien zu erlauben, scharf kritisiert. Dies sei "Populismus und Wahlkampfgetöse", sagte Pilz der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Donnerstagausgabe). Es habe sich bereits vor Jahren gezeigt, dass ein kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik nicht in jedem Stadion möglich sei, betonte Pilz. Den Vorschlag von DFB-Präsident Reinhard Grindel für einen Dialog mit sogenannten Ultra-Fangruppen lobte Pilz ausdrücklich. Dies mache "durchaus Sinn".



