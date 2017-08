Thalwil - Metalle sind permanente Rohstoffe und sollen nach Gebrauch immer gesammelt und wiederverwertet werden. So bleibt das Metall als vollwertiger Rohstoff im Materialkreislauf und steht für die Produktion neuer Produkte unendlich zur Verfügung. Die Schweizer Bevölkerung sammelt pro Jahr und Einwohner drei Kilo gebrauchte Metallverpackungen wie Aludosen, -tuben und -schalen sowie Konservendosen und andere Verpackungen aus Stahlblech. Die beiden Recyclingorganisationen IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling und Ferro Recycling wollen aber mehr und gehen jeden Sommer auf die Suche nach vorbildlichen Metallsammlern. Drei davon werden als Schweizer Meister im Metallrecycling ausgezeichnet. Das Rennen für den nationalen Umweltpreis machten dieses Jahr die Familie Etter in Müllheim TG, die Stiftung diheiplus in Neuhausen am Rheinfall SH sowie die Lerngruppe Mittelhäusern BE.

Die drei Gewinner engagieren sich überdurchschnittlich im Sammeln von Metallverpackungen und verdienen so den Titel als Schweizer Meister im Metallrecycling. Die Stiftung diheiplus in Neuhausen SH betreibt als Non-Profit-Organisation einen Recyclingservice im Jahresabo und setzt sich zusätzlich fürs separate Sammeln von Aludosen in Badis und an Events ein. In Mittelhäusern BE hat die Ausschreibung des Prix-Metallrecycling eine Lerngruppe von Kindern dazu motiviert, in ihrer Wohnsiedlung mit selbst angefertigten Behältern aktiv Aludosen zu sammeln. Die Familie Etter aus Müllheim TG hat das Sammeln von Aludosen zu einem Hobby gemacht und sammelt in der Region Frauenfeld bis zum Bodensee profimässig Aludosen. Alle drei sind mit ihren Taten verdiente Gewinner des Umweltpreises und werden nebst Ruhm und Ehre mit je 1000 Franken belohnt.

Neue Metallsammler in Mittelhäusern BE

Im Frühling hat Amadeus Wittwer, Lernbegleiter in Mittelhäusern, in den Medien über den Prix-Metallrecycling gelesen. Dies motivierte ihn, das Thema Metallsammeln ins Unterrichtsprogramm seiner Lerngruppe mit Kindern zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...