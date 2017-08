=== 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1H, Berlin 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Aschheim 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Pullach *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1H, München *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj Vorabschätzung: +1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni 11:00 DE/Diebold Nixdorf AG, Ergebnis 3Q, Paderborn 11:00 SE/Haldex AB, ao HV zur Knorr-Bremse-Übernahme, Stockholm *** 13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville 13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 20. Juli *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +16,0 zuvor: +19,5 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 244.000 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,6% *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 DE/SPD-Kanzlerkandidat Schulz, Aufzeichnung der Sendung "Forum Politik" von Phoenix und Deutschlandfunk (Ausstrahlung am Abend) 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Handelskammer von Lubbock 19:45 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Edina Rotary Club ===

