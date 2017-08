Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOINDUSTRIE - Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) fordert von der deutschen Autoindustrie deutlich größere Anstrengungen für die Luftreinhaltung. Ein Software-Update für alte Diesel reiche nicht. "Man muss an die Hardware ran." Kuhn hielt der Autoindustrie Versäumnisse vor: "Das Thema Elektromobilität ist zehn Jahre lang vernachlässigt worden." Scharfe Kritik übte er am "politischen Lobbyismus", namentlich am Präsidenten der Verbands der deutschen Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann. "Statt die technische Entwicklung voranzutreiben, hat man versucht, Vorgaben aus Brüssel abzuwehren. Das war falsch." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

ELEKTROAUTO - Das Bundesumweltministerium unterstützt die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach einer europäischen Quote für Elektrofahrzeuge. Der Staatssekretär von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Jochen Flasbarth, sagte am Mittwoch in Berlin: "Die Quote ist die richtige Antwort auf die Anforderungen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes." Der Verkehr sei das entscheidende strategische Politikfeld, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Der Pkw stehe im Zentrum aller Bemühungen, denn der Straßenverkehr sei zu 95 Prozent für die Schwierigkeiten verantwortlich. Flasbarth zeigte sich überzeugt, dass "nicht die 2016 beschlossene Kaufprämie, sondern die Diesel-Debatte in diesem Sommer den Durchbruch für die Elektromobilität" bringen werde. Das Ministerium rechne damit, dass die EU-Kommission im Herbst eine Quote für emissionsfreie Fahrzeuge vorschlagen werde. (FAZ S. 16)

PATENTE - Deutsche Unternehmen melden viele Patente an, allen voran die Autobauer. Doch geht es um weltweite Spitzenforschung, wird hierzulande mehr Masse als Klasse produziert. Besser machen es die Japaner - und vor allem Amerikaner. (Handelsblatt S. 16)

BAUSPARKASSEN - Die Bausparkassen ächzen unter den niedrigen Zinsen. Bei manchen Anbietern sind die operativen Zahlen inzwischen tiefrot - etwa bei der großen BHW oder auch bei kleineren Anbietern wie der Aachener Bausparkasse. Es geht nun ans Eingemachte. Und das heißt konkret: an ein Vehikel, das sich "Fonds zur bauspartechnischen Absicherung" (kurz: FtbA) nennt. Es ist eine Art Sicherheitspolster für schlechte Zeiten. Ende 2014 weist der FtbA noch über 2,2 Milliarden Euro aus. Ende 2016, das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, waren es nur noch 1,3 Milliarden Euro. (SZ S. 15)

STEUERSYSTEM - Das deutsche Steuer- und Sozialsystem ist weit davon entfernt, Leistung zu honorieren. Im Gegenteil: Sie wird mitunter vom Staat regelrecht bestraft, belegt eine Studie des ZEW. Besonders fatal: Gerade bei Beziehern unterer und mittlerer Einkommen schlägt der Staat zu. (Handelsblatt S. 10)

AUSTRALIEN - Australiens Banken geraten durch einen täglich größer werdenden Skandal um die Commonwealth Bank of Australia (CBA) weiter ins Zwielicht. Die zweitgrößte Bank des Landes hatte über Jahre Einzahlungen in Milliarden-Dollar-Höhe entgegengenommen, ohne deren Herkunft zu prüfen. Die Aufsichtsbehörde wirft ihr vor, dabei sei Schwarzgeld gewaschen und Terror finanziert worden. Die hausgemachte Katastrophe für das Institut hat die Regierung in Canberra erreicht und dürfte Auswirkungen auf die Bankenlandschaft im ganzen Land haben. Ihr Risikomanagement, aber auch die Haftung ihres Managements geraten immer weiter unter Beobachtung. (FAZ S. 18)

FLÜCHTLINGE - Krasimir Karakachanov ist seit 2014 bulgarischer Verteidigungsminister. Der Jurist verlangt von EU und Nato einen rigorosen Kurs. Zu seiner Strategie gegen illegale Einwanderung gehört es auch, dass an der Grenze zur Türkei aufgerüstet wird. Notfalls müssen die EU-Außengrenzen mit Waffengewalt verteidigt werden, sagte er in einem Interview. (Welt S. 6)

MINDESTLOHN - Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Robert Feiger, erhofft sich von der nächsten Bundesregierung eine neuerliche Entscheidung über die Höhe des Mindestlohns. "Wir wollen eine Lohnuntergrenze, die bei einem Vollzeitjob und 45 Beitragsjahren auch eine Rente oberhalb der Grundsicherung garantiert. Davon sind wir mit 8,84 Euro weit entfernt", sagte Feiger, der auch Mitglied der Mindestlohnkommission ist. (HB S. 11)

FLUGLINIEN - Angesichts des Insolvenzantrags der Air Berlin hat sich Verbraucherschutzminister Heiko Maas (SPD) dafür ausgesprochen, EU-weit alle Fluggesellschaften zu einer Insolvenzabsicherung zu verpflichten. "Wir sollten prüfen, eine europaweite Pflicht der Airlines zur Insolvenzabsicherung zum Schutz der Kunden einzuführen", sagte Maas. "Bei den Beratungen über die EU-Fluggastrechterichtlinie sollten wir darüber diskutieren, inwiefern eine Insolvenzabsicherungspflicht in die Richtlinie aufgenommen wird." (HB)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2017 00:40 ET (04:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.