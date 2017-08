The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA037833CY47 APPLE 17/24 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A2GSF33 IWV IHS 17/227 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CSV9 DZ BANK CLN E.9351 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWV4 DEKA MTN IS.S.7539 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LA52 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5FV9 LB.HESS.THR.CARRARA08/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QR7 NORDLB 8-PH.BD. 52/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US269246BP88 E TRADE FINL 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US269246BQ61 E TRADE FINL 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US50540RAT95 LAB. CORP. OF AMER. 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA US50540RAU68 LAB. CORP. OF AMER. 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA US521865AY17 LEAR CORP. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US718172CA54 PHILIP MORRIS INTL 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USL9339WAD13 TRINSEO MAT.OP./FIN.17/25 BD01 BON USD N

CA XFRA USU02320AD80 AMAZON.COM 17/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU02320AE63 AMAZON.COM 17/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU02320AF39 AMAZON.COM 17/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US718172CB38 PHILIP MORRIS INTL 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1664643746 B.A.T. CAP. 17/21 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA LINU XFRA DE000A2E4L75 LINDE AG O.N. Z.UMT. EQ00 EQU EUR Y

CA F1K XFRA NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50 EQ00 EQU EUR N