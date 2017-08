Liberty One Lithium: positive Ergebnisse der geophysikalischen Erkundung in Argentinien übertreffen die Erwartungen

- Unternehmen entdeckt mächtigen zusammenhängenden Solehorizont über die gesamten 29km des Pocitos West Salar

VANCOUVER, British Columbia (MARKETWIRED - 17. August 2017) - Liberty One Lithium Corp. ("Liberty One" oder das "Unternehmen") (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (FRANKFURT: L1T) gibt die großartigen Ergebnisse der geophysikalischen Erkundung auf ihrer Liegenschaft Pocitos West in Argentinien bekannt. Das Unternehmen hat einen möglichen Solehorizont entdeckt, der sich über die gesamten 29km der Bergbauliegenschaft Libertys erstreckt und damit das Vorkommen von Lithium unter dem 160km2 großen Lizenzgebiet des Unternehmens andeutet. Die Erkundung zeigt ebenfalls, dass der leitfähige Horizont an einer Anzahl von Messstellen bis zu 150m mächtig ist.

Das Unternehmen führte eine vertikale elektrische Sondierung (Vertical Electrical Soundings "VES") durch, die Abweichungen der Leitfähigkeit im Untergrund feststellt. Da Sole sehr leitfähig ist, war sie das Ziel im Untergrund. Die Messwerte von 11 Stationen entlang der 29km langen Nord-Süd-Ausdehnung der Liegenschaft, die auf Vergleichsergebnissen mit lokalen und ähnlichen Sole führenden Gesteinsarten basierten, deuten die Möglichkeit eines durchgehenden leitfähigen Horizonts im Untergrund an, der mit dem Seeboden des Salars in Zusammenhang steht. Demzufolge scheinen die gesamten 160km2 der Liegenschaft im Untergrund Sole zu führen, was auf das Potenzial einer Lithiumvererzung auf der Liegenschaft hindeutet.

Der CEO des Unternehmens Brad Nichol sagte: "Das gesamte Team - in Argentinien und Kanada - ist von diesem Ergebnis begeistert, das die Erwartungen eines jeden übertraf und der erste Schritt zur Bestätigung der Möglichkeit ausgedehnter Salar-Sedimente im Untergrund der gesamten Liegenschaft ist. Wir hatten gehofft, einige "Sweet Spots" innerhalb unserer Liegenschaft zu finden, waren aber erfreut zu erfahren, dass unsere Liegenschaft über ihre gesamte Länge Sole fuhren könnte und dementsprechend Lithium. Die Ergebnisse und die Nähe zum Streichen der bekannten Lithiumsoleförderung 25km nördlich unseres Landbesitzes deutet das Potenzial für die Fortsetzung der Lithiumsole unter dem größten Teil unserer Liegenschaft an." Nichol sagte weiter: "Wir haben sofort die erforderlichen Schritte unternommen, um alle notwendigen Genehmigungen zu erhalten, damit wir so früh wie möglich mit den Bohrungen beginnen können. Es ist ebenfalls erwähnenswert, dass das Bohrprogramm vollständig durch die sich in der Unternehmenskasse befindlichen Barreserven finanziert ist. Liberty ist gut aufgestellt, die drei für unseren Bord und mir wichtigsten Grundwerte wirksam einzusetzen: Lage, Team und Kapitalmanagement."

Basierend auf den überwältigenden Ergebnissen der geophysikalischen Erkundung ist der nächste logische Schritt, die Ingangsetzung einer Bohrkampagne auf der Liegenschaft, um die Chemie, Lithologie, Permeabilität und Porosität zu testen. Das Unternehmen hat Schritte unternommen, um alle für den Erhalt der erforderlichen Umwelt- und Bohrgenehmigungen notwendigen Daten vorzulegen. Gleichzeitig untersucht unser erfahrenes Team die VES-Daten detaillierter, um erste Bohrziele auszuwählen. Vorbehaltlich des Erhalts der behördlichen Zustimmungen und Genehmigungen erwartet Liberty den Bohrbeginn im vierten Quartal 2017, wenn nicht früher.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG., Chief Operating Officer des Optionsnehmers der Liegenschaft, Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) geprüft. Er ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

Für weitere Informationen über Liberty One Lithium Corp. besuchen Sie bitte www.libertyonelithium.com oder sehen sich die Ablagen des Unternehmens bei www.SEDAR.com an.

Im Auftrag des Board of Directors

"Brad Nichol"

Brad Nichol President u. CEO

Über Liberty One Lithium (TSX.V: LBY) (OTCQ: LRTTF) (FRANKFURT: L1T) Liberty One Lithium Corp. ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten. Aufgrund der Lage im Zentrum des gut bekannten "Lithiumdreiecks" und im Streichen sowie innerhalb von 25km zu mehreren Lithiumproduzenten ist unsere ausgedehnte argentinische Liegenschaft Pocitos West ideal positioniert für eine Lithiumsoleeindampfung mittels kostengünstiger und bewährter Evaporationsverfahren. Ferner befindet sich die Liegenschaft in der Nähe einer ausgezeichneten Infrastruktur und ausgebildeter erfahrener Arbeitskräfte. Libertys internationales Team setzt sich zusammen aus anerkannten technischen Experten, die sich seit Jahrzehnten mit Lithium beschäftigen, und wird mit einem kritischen Auge auf wertsteigernde Entscheidungen mit dem Ziel geleitet, eine gute Finanzierung des Unternehmens zu gewährleisten und den Unternehmenswert konsequent zu erhöhen. Erfahren Sie mehr unter: www.libertyonelithium.com/about-us/summary.

