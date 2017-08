DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) war sich während der geldpolitischen Beratungen am 25. und 26. Juli 2017 nicht einig über den Zeitplan künftiger Zinserhöhungen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorgeht, waren sie sich nicht sicher, warum die Inflation in den vergangenen Monaten so niedrig war. Sie waren sich aber einig, dass sie bald mit dem Abbau der aufgeblähten Bilanz der Federal Reserve beginnen wollen. Der FOMC hat seine Leitzinsen zuletzt am 14. Juni um 25 Basispunkte auf 1,00 bis 1,25 Prozent angehoben und zugleich prognostiziert, dass die Zinsen in diesem Jahr noch ein weiteres Mal angehoben werden dürften. An den Finanzmärkten wird das allerdings zunehmend bezweifelt. Fed-Funds-Futures preisen derzeit eine Zinserhöhung im kommenden Jahr ein. Ein Grund dafür ist die hartnäckig schwache Inflation. Sowohl im Juni als auch im Juli enttäuschten die Verbraucherpreisdaten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1H, Berlin

07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Aschheim

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Pullach

09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1H, München

11:00 DE/Diebold Nixdorf AG, Ergebnis 3Q, Paderborn

11:00 SE/Haldex AB, ao HV zur Knorr-Bremse-Übernahme, Stockholm

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Juli Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj Vorabschätzung: +1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj -US 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +16,0 zuvor: +19,5 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 244.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,6% 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.465,00 -0,10 Nikkei-225 19.722,35 -0,04 Schanghai-Composite 3.258,91 0,38 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.263,86 +0,71% DAX-Future 12.232,50 +0,33% XDAX 12.238,24 +0,33% MDAX 24.965,19 +0,70% TecDAX 2.267,40 +0,48% EuroStoxx50 3.484,57 +0,65% Stoxx50 3.081,45 +0,61% Dow-Jones 22.024,87 +0,12% S&P-500-Index 2.468,11 +0,14% Nasdaq-Comp. 6.345,11 +0,19% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,98 +20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit etwas niedrigeren Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler für das Eröffnungsgeschäft am Donnerstag. Der Euro-Stoxx-50 wird am Morgen 0,2 Prozent niedriger gestellt mit 3.477 Punkten, auch der DAX wird noch ein paar Punkte leichter erwartet bei 12.240 Punkten. "Auf die Stimmung drückt der schwächere Dollar", sagt ein Händler. Der Euro zieht am Morgen bis auf knapp 1,18 Dollar an, nachdem er am Mittwoch zur Schlussglocke der europäischen Börsen noch an der Marke von 1,17 Dollar gehandelt worden war. Grund ist das Protokoll der letzten Notenbanksitzung: Es zeigt eine gewisse Ratlosigkeit, warum die Inflation trotz des starken Arbeitsmarkts nicht anspringt. Daneben bremst der Ölpreis die Inflation. "Das spricht gegen schnelle Zinserhöhungen", sagt ein Händler. Einer der Gewinner ist der Goldpreis, der auf gut 1.287 Dollar anzieht. Auch die Schwellenländer-Börsen legen zu. In Europa dürfte der schwächere Dollar dagegen die exportorientierten Werte belasten, außerdem könnten die Bank-Aktien unter der Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen leiden. In den Blick geraten nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone am Vormittag. Am Nachmittag wird in den USA unter anderem der wichtige Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia bekanntgegeben, der so genannte Phili-Fed.

RÜCKBLICK: Fester - Die aus den Schlagzeilen verschwindende Nordkorea-Krise sowie solide Konjunkturzahlen aus Europa haben Europas Börsen gestützt. Außerdem neigte der Euro weiterhin zur Schwäche und handelte um die Marke von 1,17 Dollar. Keine Belastung sahen Marktteilnehmer in den Klagen von Ryanair gegen die staatlichen Finanzhilfen für Air Berlin. Die Insolvenz sei mit dem Ziel aufgesetzt worden, dass die Lufthansa im Endeffekt Air Berlin schuldenfrei übernehmen könne. Lufthansa gewannen 0,8 Prozent, für Ryanair ging es 0,7 Prozent nach oben. Carlsberg gaben nach Geschäftszahlen um 2,7 Prozent nach. Die Ergebnisse haben sich zwar besser als erwartet entwickelt. Allerdings war Westeuropa die einzige Region, in der die Umsatzziele erreicht wurden, so Investec. Moeller Maersk gewannen 2,4 Prozent. Zwar enttäuschte der Gewinn, doch hat sich der Container-Umsatz gut entwickelt, was eine erfreuliche Branchenkonjunktur andeutet.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der SDAX kehrte auf seinen Rekordkurs zurück. Mit 11.459 Punkten markierte er ein Allzeithoch. Begründet wurde die Relative Stärke mit der vergleichsweise niedrigen Abhängigkeit vom Euro, dessen Anstieg ausländische Anleger in den vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahmen im DAX verleitet hat. Bei Stada wird es spannend. Nachdem der erste Übernahmeversuch durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven ins Leere gelaufen war, endet um Mitternacht der zweite Versuch. Bisher wurden 45,96 Prozent der Stada-Aktien angedient. Damit fehlen noch rund 17 Prozent bis die Mindestannahmeschwelle erreicht wird. Stada verloren 0,1 Prozent. "Datagroup hat einen exzellenten Track-Record, was Zukäufe betrifft", hieß es aus dem Handel zu dem Kauf des Banken-IT-Spezialisten Ikb Data durch Datagroup (plus 3,2 Prozent). Für Evotec ging es um 4,0 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat die Übernahme von Aptuit nun abgeschlossen. Nach einer Studie von Berenberg stiegen Rocket Internet um 6,4 Prozent. Das Papier sei stark unterbewertet.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): -0,2% auf 12.238 Punkte

Die deutschen Aktien haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel etwas nachgegeben, als die US-Börsen von ihren Tageshochs zurückkamen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es nicht gegeben, sagte ein Händler. Er schrieb dies der dünnen Nachrichtenlage zu.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Während das als eher taubenhaft interpretierte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli den Markt stützte, befeuerte US-Präsident Trump mit der Auflösung zweier Beratergremien Zweifel am Zustandekommen von Wirtschaftsreformen und bremste damit den Anstieg der Aktienkurse. Bei den Einzelwerten kletterten die Aktien der Bekleidungskette Urban Outfitters nach guten Quartalszahlen um 17,5 Prozent. Target (+3,6 Prozent) hat die Gewinnerwartung des Marktes im zweiten Quartal übertroffen. Der US-Einzelhändler erhöhte überdies seinen Ausblick. Im Fahrwasser von Urban Outfitters und Target erholten sich auch andere Einzelhandelswerte, von denen einige am Dienstag heftig abverkauft worden waren, weil ihre Quartalsausweise mit Enttäuschung aufgenommen wurden. Dazu gehörten Home Depot, die nun um 1,4 Prozent zulegten. Dick's Sporting Goods und Advance Auto Parts erholten sich um 3,1 und 5,1 Prozent. Mit einem Plus von durchschnittlich 0,7 Prozent bildeten Einzelhandelswerte den zweitstärksten Sektor. Besser schnitt nur der Rohstoffsektor mit einem Plus von 0,9 Prozent ab. Er profitierte von gestiegenen Metallpreisen. Auf der Verliererseite stand die Aktie von Bristol-Myers Squibb. Sie verlor nach einer enttäuschenden Studie für ein Krebsmedikament 0,6 Prozent. Cisco rückten vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen um 0,8 Prozent vor.

Staatsanleihen profitierten einerseits von der Aussicht auf längerfristig niedrige Zinsen, andererseits von ihrem Ruf als "sicherer Hafen". Steigende Kurse drückten die Rendite zehnjähriger Titel um 2 Basispunkte auf 2,24 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.13 Uhr EUR/USD 1,1779 +0,1% 1,1771 1,1702 EUR/JPY 129,44 -0,1% 129,61 129,58 EUR/CHF 1,1359 -0,0% 1,1365 1,1411 GBP/EUR 1,0956 +0,0% 1,0950 1,0994 USD/JPY 109,90 -0,2% 110,11 110,73 GBP/USD 1,2905 +0,1% 1,2890 1,2864

Am Morgen hält der Euro seine Gewinne, nachdem der Dollar am Vortag geschwächelt hatte. Das Währungspaar notiert um 1,1780 Dollar. Gegen den Yen gibt der Dollar am Morgen noch weiter nach und fällt unter 110.

Am Mittwoch gab der Dollar in Reaktion auf das Fed-Protokoll nach. Der Hinweis auf den Bilanzabbau sei schon eingepreist gewesen und habe daher den Greenback nicht gestützt, hieß es. Der Euro stieg auf etwa 1,1770 Dollar. Vor der Veröffentlichung hatte die Gemeinschaftswährung knapp oberhalb von 1,17 Dollar notiert.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,92 46,78 +0,3% 0,14 -17,7% Brent/ICE 50,53 50,27 +0,5% 0,26 -14,0%

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verringerte sich um 1,6 Prozent auf 46,78 Dollar. Brent gab um 1,0 Prozent auf 50,27 Dollar nach. Selbst der schwächere Dollar bremste die Talfahrt nicht, obwohl er Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger macht. Belastend wirkte vielmehr ein Detail aus dem wöchentlichen Bericht der US-Regierung zu den Öllagerbeständen. Demnach nimmt die Ölförderung in den USA zu und hat schon fast wieder das Spitzenniveau aus dem Jahr 2015 erreicht. Diese Entwicklung dürfte einen nachhaltigen Abbau des Überangebots verhindern. Dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken waren, geriet darüber in den Hintergrund, zumal Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute vom Vorabend dies schon angedeutet hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,23 1.280,92 +0,5% +6,32 +11,8% Silber (Spot) 17,13 17,11 +0,1% +0,02 +7,6% Platin (Spot) 977,20 981,50 -0,4% -4,30 +8,2% Kupfer-Future 2,97 2,95 +0,7% +0,02 +17,9%

Gold als Nutznießer niedriger Zinsen zog nach dem Fed-Protokoll deutlicher an und erholte sich von den Verlusten der vorigen Tage. Für die Feinunze wurden im späten US-Handel 1.282 Dollar gezahlt, das waren 0,8 Prozent mehr als am Dienstag. Das zinslos gehaltene Edelmetall wird im Fall von steigenden Zinsen weniger interessant, wenn zum Beispiel am Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

NORDKOREA-KONFLIKT

Der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat dem Staatschef im Zusammenhang mit Nordkorea widersprochen. Es gebe "keine militärische Lösung" des Atomkonflikts mit Pjöngjang, zitierte die Webseite American Prospect Bannon am Mittwoch (Ortszeit). Trump hatte Nordkorea mit einem militärischen Eingreifen gedroht.

US-POLITIK

Nach den umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Gewalt in Charlottesville sind zwei seiner aus Wirtschaftsführern bestehenden Beratergremien am Ende. Trump selbst twitterte, dass er das Manufacturing Council und das Strategic and Policy Forum auflöse. Das Strategic and Policy Forum hatte diesen Schritt nach einer Telefonkonferenz der Mitglieder ohnehin geplant, wie eine Informierte Person berichtete. Trumps Tweet kam, nachdem mehrere Medien aus Kreisen bereits über die Auflösung berichtet hatten.

EXPORTE JAPAN

sind im Juli dank der Nachfrage nach Autos und Fahrzeugteilen um 13,4 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit sind die Ausfuhren den achten Monat in Folge höher ausgefallen, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag mit. Volkswirte hatten für den Juli ein Exportwachstum von 14 Prozent erwartet. Die Importe legten im Juli um 16,3 Prozent zu.

LUFTHANSA / AIR BERLIN

Die Pläne von Lufthansa, weite Teile des insolventen Konkurrenten Air Berlin zu übernehmen, stoßen bei führenden Wettbewerbsexperten auf Kritik. "Air Berlin und Lufthansa sind auf vielen Flugstrecken direkte Konkurrenten", sagte Achim Wambach, Chef der Monopolkommission, der Rheinischen Post. "Lufthansa müsste für eine Genehmigung der Fusion mit strengen Bedingungen und Auflagen rechnen", sagte Wambach. Dazu zähle der Verzicht auf weite Teile der Landerechte von Air Berlin.

CISCO SYSTEMS

hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen des Marktes erfüllt, rechnet aber im laufenden Quartal mit einem neuerlichen Umsatzrückgang. Die Aktie verlor daraufhin im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com in einer ersten Reaktion 1,8 Prozent.

