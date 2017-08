Bangalore (ots/PRNewswire) -



Coverfox, ein globales Top-50-Insurtech-Unternehmen, hat mit seiner Vergleichs-Website die Versicherungsbranche in Indien aufgerüttelt, wo Benutzer Versicherungsverträge vergleichen, abschließen und verwalten können. Coverfox hat zusammen mit Vizury Pionierarbeit bei der "Personalisierung auf Angebotsebene" quer durch die verschiedenen Marketingkanäle geleistet. Dabei geht es um die effektive Ansprache von Benutzern, die nach Anforderung eines Versicherungsangebots die Website verlassen.



"Vizury zeichnet sich durch 1:1-Personalisierung am Schnittpunkt zwischen Adtech- und Martech-Kanälen aus. Nachdem wir im Bereich Programmatic Display großartige und nachhaltige Ergebnisse gesehen haben, wo wir die Akquisekosten um 75 % reduzieren konnten, dehnen wir die Lösung jetzt auf andere Kanäle aus", sagte Siddesh Karkar, Leiter Online-Marketing bei Coverfox.



Wenn ein Nutzer nach Anforderung eines Angebots die Coverfox-Website verlässt, erfasst Engage -- Vizurys Marketingplattform -- Variablen auf Angebotsebene wie das Automodell, die Kfz-Zulassung, den Versicherungsbeitrag usw. Anhand dieser detaillierten Datenpunkte werden dann personalisierte Anzeigen mit hoher Aussagekraft für den Nutzer geliefert, damit er zur Website zurückkehrt.



"Wir haben sowohl die Skalenvorteile als auch die Akquisekosten auf der Vizury-Plattform konsistent verbessert. Aber in erster Linie waren wir in der Lage, mithilfe von Kanälen wie Browser Push gemeinsam innovative Marketingarbeit zu leisten. Dies war ein entscheidender Faktor bei unserem disruptiven Ansatz für die Online-Versicherungsbranche", sagte Jaimit Doshi, Chief Sales & Marketing Officer bei Coverfox.



Im vergangenen Jahr haben wir den Schwerpunkt auf Programmatic Display und Facebook-Kanäle gelegt. Aber Coverfox hat jüngst Browser-Push-Benachrichtigungen eingeführt, ein neuer browserbasierter Marketingkanal, der mit Push-Benachrichtigungen auf Mobilgeräten vergleichbar ist.



"Coverfox und Vizury teilen eine Leidenschaft für Innovation. Die Partnerschaft hat uns dazu angespornt, im Bereich der Personalisierung ganz neue Wege zu beschreiten. Wir wollen die Zusammenarbeit auf Kanäle jenseits des Programmatic-Bereichs ausdehnen und Coverfox dabei helfen, eine konsistente und synchronisierte Interaktion mit Nutzern auf allen diesen Kanälen zu erreichen", sagte Subra Krishnan, SVP Products bei Vizury.



Informationen zu Coverfox



Coverfox.com ist das am schnellsten wachsende Versicherungsportal in Indien. Dort kann man Versicherungsverträge vergleichen, abschließen und verwalten. Die Plattform basiert auf proprietärer Technologie und einem Algorithmenmodell. Sie ermöglicht den Vergleich und die Auswahl zwischen verschiedenen Verträgen führender Versicherungsgesellschaften. Wichtige Merkmale werden beschrieben, und Verträge können sicher online abgeschlossen werden. Der von Coverfox angebotene Versicherungsumfang deckt derzeit Gesundheit, Auto, Fahrrad, Reise und Hausrat ab.



Coverfox ist eine Unternehmung der Glitterbug Technologies, ein Technologieunternehmen, das Serie-A- und -B-Finanzierungsrunden mit globalen Fonds wie SAIF Partners, Accel und Narayan Murthy's Catamaran Ventures abgeschlossen hat.



Informationen zu Vizury



Vizury ist ein Technologieunternehmen im Growth-Marketing-Bereich, das die Finanz- und Reisebranche sowie E-Commerce-Marken bei Nutzerbindung und inkrementeller Konversion unterstützt. Vizury Engage ist eine Growth-Marketing-Plattform mit Machine-Learning-Funktionalität, die Prognosen auf Benutzerebene und 1:1-Messaging bietet. Vizury arbeitet unter anderen mit Citibank, eBay, Prudential, Jet Airways und Etihad Airways und ist in über 40 Ländern vertreten.



