Guten Morgen,

der DAX ist am Vortag im oberen Trendkanalbereich um 12.300 Punkte nach unten abgedreht. Vorbörslich notiert der DAX bei 12.220 Punkten tiefer. Der Leitindex muss aber nun den Bereich von 12.150 Punkten unterschreiten, sonst wäre ein neuer Kursanstieg über 12.300 Punkte hinaus möglich.

Der DAX ist unter 12.400 Punkten weiter short einzustufen und sollte weiterhin das erste Korrekturziel um 11.800 Punkte anlaufen.

Saisonal sind bis in den Herbst fallende Kurse zu erwarten. In den USA ist der S&P500 am Widerstand um 2.470 Punkte abgeprallt und dürfte damit seine Pullback-Reaktion beendet haben.

Fazit: Dax weiter im Abwärtstrendkanal. 12.150 Punkten müssen fallen, sonst ist ein weiterer Kursanstieg über 12.300 Punkten hinaus möglich. Kursziel der Korrektur bleibt unter 12.400 Punkten der Bereich um 11.800 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus, aber in Erholung.

Indikatorenlage dreht leicht auf long.

DAX bei 12.260 Punkten, vorbörslich bei 12.220 Punkten.

DAX muss unter 12.150 Punkte fallen, sonst ist ein erneuter Anstieg möglich.

Nach oben Widerstand bei 12.300 Punkten, ein Ausbruch wäre ein weiteres Signal der Stärke.

Unter 12.400 Punkten bleibt der DAX aber short einzustufen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt unter 12.400 Punkten Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein.

Sentiment

DAX (Woche 33)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bullen, leicht bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (15. August 2017): Bei 14,23% (Vortag 14,67%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX ...

